Foto | Incendiu la o pensiune de pe strada Arieșului din Alba Iulia: 4 persoane s-au autoevacuat

Bărbat din Valea Lungă, reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție: S-a apropiat de imobilul în care locuiește fosta sa soție și i-a transmis amenințări prin fiica lor Un bărbat din Valea Lungă a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție. Acesta s-a apropiat de imobilul în care […]