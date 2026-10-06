Foto | Incendiu la o pensiune de pe strada Arieșului din Alba Iulia: 4 persoane s-au autoevacuat
Incendiu la o pensiune de pe strada Arieșului din Alba Iulia: 4 persoane s-au autoevacuat
Un incendiu s-a produs, în noaptea de luni spre marți, la o pensiune de pe strada Arieșului din Alba Iulia.
Incendiul s-a manifestat la o terasă a pensiunii.
Din interiorul pensiunii s-au autoevacuat 4 persoane.
S-a acționat la fața locului cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
foto: ISU Alba
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