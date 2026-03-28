FOTO | INCENDIU la Câlnic: A luat foc o locuință și o anexă gospodărească din satul Deal

INCENDIU la Câlnic: A luat foc o locuință și o anexă gospodărească din satul Deal

Un incendiu a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Câlnic. A luat foc o locuință și o anexă gospodărească din satul Deal.

Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat sa intervină in cursul nopții pentru localizarea și stingerea unui incendiu în localitatea Câlnic, satul Deal.

La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului se manifesta cu ardere generalizată la o locuință pe aproximativ 150mp si o anexă gospodărească pe aproximativ 100mp.

Incendiul a fost localizat și stins in totalitate de pompieri militari, in limitele găsite.

Din fericire nu s-au înregistrat victime.

La misiune au participat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

