FOTO | IDeaL Electronics, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. Echipa din Cugir a reușit să ajungă în faza finală a competiției de robotică

IDeaL Electronics, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. Echipa din Cugir a reușit să ajungă în faza finală a competiției de robotică

IDeaL Electronics, echipa de la Liceul Tehnologic ”I. D. Lăzărescu” și Colegiului Național ”David Prodan” a reușit să se califica la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE în urma etapei regionale Centru de la Alba Iulia.

Munca susținută și dăruirea acestor elevi: Anghel Alin, Baciu Ianis, Cârjean Andreea, Codrea Irina, Dăneasă Alexandru, Dima Dan, Drăgan Maria, Drăghiciu Ioana, Levai Bogdan, Mărginean Bota Claudia, Moldovan Larisa, Molodeț Daniel, Negru Tudor, Păștină Ana, Prodan Marian, Ruja Sebastian, Rus Iemima, Ștefan Adrian, Străjan Alexandru, Voiculeanu Iarina alături de mentorii lor: Dache Liliana, Ion Nicu, Toma Florin și Negru Lucian s-a concretizat prin calificarea la etapa națională a concursului care va avea loc în perioada 13-15 martie 2026 la Sala Polivalentă din București, a transmis echipa IDeaL Electronics.

„Mulțumim sponsorilor noștri care ne-au ajutat în acest demers: Primăria orașului Cugir, Star Transmission SRL, Inmaacro SRL, Sc Lae Pecu SRL, Univers Construct Electric SRL, Asociația Rotary Club Cugir Anima Mundi, SC Ted Star Company SRL, Photo Print Center SRL, Agomi House SRL, Taimet Fabrication SRL și SC Mold Technology SRL”, a transmis prof. Liliana Dache.

Finalistele competiției sunt:

Alphatronic. – Transylvania College, Cluj-Napoca

BroBots Team – „Alexandru Lahovari” National College, Râmnicu Vâlcea

SNGine – Colegiul Scoala Nationala de Gaz. Medias, SB

Xeo – Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

PrimeTech – Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”. Cluj-Napoca, CJ

The Resistance – The Resistance

Startcode – Colegiul Energetic Râmnicu Valcea

CyberPunk Robotics – Colegiului Național „Mihai Viteazul” Turda

RoboAS – Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Brașov

PHOENIX – Liceul national „Avram Iancu” Cluj – Napoca

IDeaL Electronics – Liceul Tehnologic ”I. D. Lăzărescu” și Colegiului Național ”David Prodan”

Reamintim că, competiția este organizată la nivel național de Asociația Nație Prin Educație, iar implementarea evenimentului de la Alba Iulia a fost realizată de echipele Team Xeo #14278, IDeaL Electronics Cugir #19085 si Star B1T0 #27846.

Încă din 2016, asociația este organizatorul Programului Național de Educație STEAM FIRST Tech Challenge. Asociația dezvoltă și coordonează toate aspectele proiectului care privesc echipele din România, organizând anual competiții regionale și naționale, dedicate elevilor de liceu. În acest sezon s-au înscris peste 220 de echipe reunind peste 5.000 de elevi împreună cu mentorii lor .

Regionala Centru FIRST Tech Challenge Decode a fost o etapă importantă din calendarul competiției, unde echipele și-au prezentat munca de peste sezon: proiectarea, construirea și programarea roboților, strategia de joc, dar și componentele de inovație, comunicare și lucru în echipă, elemente esențiale în formarea viitorilor ingineri și lideri.

