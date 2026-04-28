FOTO | Iacob Suciu, la al treilea mandat de manager al Spitalului Municipal Blaj: „Continuăm pe drumul performanței și al proiectelor valoroase”

Iacob Suciu, la al treilea mandat de manager al Spitalului Municipal Blaj: „Continuăm pe drumul performanței și al proiectelor valoroase”

Iacob Suciu a obținut nou mandat, al treilea, în funcția de manager al Spitalului Municipal Blaj, în urma promovării concursului organizat marți, 28 aprilie 2026.

„Economist de profesie, Iacob Suciu a demonstrat că performanța în management înseamnă viziune, seriozitate și rezultate concrete. Sub conducerea sa, Spitalul Municipal Blaj a cunoscut una dintre cele mai importante perioade de dezvoltare, cu investiții esențiale în infrastructura medicală și în creșterea calității serviciilor oferite pacienților.

„Iacob Suciu este un demn continuator al predecesorului său, Dr. Mihai Nemeți Sr., managerul alături de care am început modernizarea Spitalului Municipal Blaj.

Mă bucur că, prin acest nou mandat, la Spitalul Municipal Blaj continuăm pe drumul performanței și al proiectelor valoroase.

La Blaj, avem CONTINUITATE ÎN VALOARE!”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe-Valentin Rotar.

