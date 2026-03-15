FOTO | Hub de ecoturism lansat într-o comună de munte din Alba: Promovează experiențe autentice în natură și turism responsabil în zona Munții Trascău-Muntele Mare

Hub de ecoturism lansat într-o comună de munte din Alba: Promovează experiențe autentice în natură și turism responsabil în zona Munții Trascău-Muntele Mare
Un hub de ecoturism a fost lansat în comuna Poșaga, din zona montană a județului Alba.
Cum a luat naștere Centrul de Ecoturism Poteka? „Suntem un proiect social dedicat ecoturismului autentic, în zona pitorească Poșaga. Aici, nu doar explorezi, ci te alături unei mișcări ce transformă experiențele în impact pozitiv, pentru comunitatea locală și pentru mediul înconjurător.
Totul a început cu o viziune clară: aceea de a valorifica frumusețea și bogăția culturală a Munților Trascăului și Muntele Mare, într-un mod care să genereze beneficii reale pentru toți. Am văzut în peisajele virgine, în tradițiile încă vii și în ospitalitatea oamenilor o resursă neprețuită, care merită protejată și prețuită. Poteka s-a născut din dorința de a crea un model de ecoturism responsabil, unde vizitatorii pot descoperi autenticitatea locului, în timp ce contribuie activ la revitalizarea și dezvoltarea durabilă a comunității.
Ne angajăm să protejăm biodiversitatea unică a Apusenilor. Promovăm practici de turism cu impact minim, încurajăm respectul față de mediu și contribuim la educația ecologică. Fiecare experiență Poteka este gândită pentru a lăsa în urmă doar urmele pașilor și amintiri prețioase, contribuind la un viitor mai verde pentru regiune.
Credem în puterea turismului de a aduce schimbare pozitivă. Lucrăm îndeaproape cu locuitorii din comunitățile din Apuseni, integrându-i activ în ofertele noastre. De la gazde, la ghizi locali, artizani și producători de bunătăți tradiționale, ne asigurăm că fiecare vizită la Poteka contribuie direct la bunăstarea economică și socială a comunității, păstrând vii meșteșugurile și tradițiile locale”, se arată pe site-ul oficial al hub-ului de ecoturism.
Experiențele propuse de Poteka
*GHIDAJ LOCAL SPECIALIZAT: Te conectăm cu poveștile și secretele locului prin ghizi pasionați, localnici sau cunoscători ai zonei.
*IMERSIUNE CULTURALĂ: Descoperă viața rurală autentică, de la ateliere de meșteșugit la mese tradiționale preparate cu ingrediente locale.
*DIGITAL DETOX ȘI RECONECTARE: Oferim spațiul și contextul pentru a te deconecta de la agitația cotidiană și a regăsi liniștea interioară, în armonie cu natura.
*CONTRIBUI LA O CAUZĂ: Fiecare alegere a unei experiențe Poteka înseamnă un sprijin direct pentru dezvoltarea comunității.
Prima drumeție cu echipa Poteka
Prima drumeție cu echipa Poteka este o tură-pilot 4-5 pe traseul Poșaga de Jos – Vulturese, programată sâmbătă, 28 martie 2026.
„Am visat la momentul acesta, iar acum devine realitate! Deschidem oficial sezonul aventurilor cu o tură pilot marca Poteka. Prima noastră ieșire organizată alături de voi, comunitatea noastră.
Nu mergem doar să bifăm un vârf, ci să ne conectăm. Mergem la pas domol, în inima Apusenilor, pe un traseu de poveste: Poșaga de Jos – Vf. Vulturese.
Punct de întâlnire: Poșaga de Jos
Dificultate: Intermediar (accesibil, dar antrenant)
Grad de tihnă: 9/10 (punem preț pe relaxare și priveliște.)
Ne premiem la final cu o surpriză gastronomică tradițională!
Descoperim legendele locului chiar de la sursă.
Vrem să testăm „potecile” împreună, să povestim și să ne bucurăm de aer curat. Fiind o ediție pilot, locurile sunt limitate pentru a păstra atmosfera intimă.
Este o tură pentru suflet, pentru comunitate și pentru toți cei care vor să combine mișcarea cu tradiția”, au transmis inițiatorii proiectului Poteka.
foto: Poteka – Hub de Ecoturism / Facebook
