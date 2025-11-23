FOTO | Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o adâncitură de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de pompieri

Groapă vizibilă, atenție invizibilă: Doi bărbați au căzut într-o groapă de pe o stradă din Petroșani. Au fost salvați de pompieri

Doi bărbați au căzut într-o groapă vizibilă de pe strada Funicularului din Petroșani. Pompierii au intervenit prompt pentru salvarea acestora, astăzi, 23 noiembrie, în jurul orei 17:00.

Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit astăzi, pe strada Funicularului din municipiu, în urma unui apel la 112, care anunța faptul că două persoane au căzut într-o groapă.

De urgență, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, salvatorii au găsit doi bărbați într-o groapă formată prin prăbușirea asfaltului, adâncă de aproximativ 1 metru și cu diametrul de circa 80 de centimetri.

Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Zona a fost balizată de către pompieri, cazul fiind preluat de către instituțiile abilitate.

