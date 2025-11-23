ACCIDENT rutier pe A1, sensul Sibiu – Deva: Două mașini, implicate. Intervin pompierii din Sebeș
Pompierii din Sebeș intervin în aceste momente, duminică, 23 noiembrie, la un accident rutier petrecut pe atuostrada A1, sensul de mers Sibiu – Deva, km 314.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1 sens Sibiu-Deva, km 314.
In accident ar fi 2 auto implicate, fara victime incarcerate.
La această misiune participă: 1 autospecială de stingere cu apă si spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
