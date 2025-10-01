Rămâi conectat

Curier Județean

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

De

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat  4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic și a predat la Poliție suma de 4.150 de lei, găsită pe Bulevardul Transilvania. Deocamdată, proprietarul nu a fost identificat, iar banii se află la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia.

Citește și: FOTO | Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a preda un portmoneu pierdut, cu bani și acte. Acesta a fost restituit proprietarului

În seara zilei de 30 septembrie 2025, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, pentru a preda suma de 4.150 de lei, pe care a găsit-o în zona Bulevardului Transilvania din municipiul Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, bărbatul care a predat banii dorește să-și păstreze anonimatul, întrucât, din punctul său de vedere, și o altă persoană, dacă ar fi găsit această sumă, ar fi procedat la fel, fapta sa fiind un act de normalitate.

Polițiștii au demarat activitățile specifice, în vederea identificării persoanei care a pierdut această sumă, iar pe bărbat l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă.

„Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că, până în acest moment, nu a fost identificată persoana care a pierdut suma, iar aceasta se află, în prezent, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia” – au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Persoana care se regăsește în situația de a fi pierdut suma în cauză și poate face dovada că suma îi aparține este rugată să se adreseze Poliției Municipiului Alba Iulia – strada Mușețelului, nr.2 (Fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

1 octombrie 2025

De

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis miercuri, 1 octombrie 2025, un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă în zona de munte a mai multor județe, inclusiv Alba.  Citește și: 1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

1 octombrie 2025

De

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Meteorologii au emis miercuri dimineața, în octombrie 2025 o atenționare cod galben de ceață în județul Alba, valabilă în intervalul 6.00-9.00 în mai multe localități. Citește și: Cum va fi VREMEA în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță. Marius Hațegan: Pe mai bine de jumătate din șosea este turnat stratul de uzură

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 21 de ore

în

30 septembrie 2025

De

Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului au fost reluate în forță, a anunțat, marți, 30 septembrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.  „După o mică întârziere pricinuită de o problemă tehnică, pe care am rezolvat-o în foarte scurt timp, echipele de muncitori și-au reluat […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 36 de minute

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În...
Actualitateacum o oră

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
Ştirea zileiacum 6 ore

VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut

Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat  4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii? Un...
Curier Județeanacum 5 ore

2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 46 de minute

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Politică Administrațieacum 19 ore

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
Opinii - Comentariiacum 9 ore

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea