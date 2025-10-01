Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?

Un bărbat din Alba Iulia a dat dovadă de spirit civic și a predat la Poliție suma de 4.150 de lei, găsită pe Bulevardul Transilvania. Deocamdată, proprietarul nu a fost identificat, iar banii se află la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia.

În seara zilei de 30 septembrie 2025, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, pentru a preda suma de 4.150 de lei, pe care a găsit-o în zona Bulevardului Transilvania din municipiul Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, bărbatul care a predat banii dorește să-și păstreze anonimatul, întrucât, din punctul său de vedere, și o altă persoană, dacă ar fi găsit această sumă, ar fi procedat la fel, fapta sa fiind un act de normalitate.

Polițiștii au demarat activitățile specifice, în vederea identificării persoanei care a pierdut această sumă, iar pe bărbat l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă.

„Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că, până în acest moment, nu a fost identificată persoana care a pierdut suma, iar aceasta se află, în prezent, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia” – au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Persoana care se regăsește în situația de a fi pierdut suma în cauză și poate face dovada că suma îi aparține este rugată să se adreseze Poliției Municipiului Alba Iulia – strada Mușețelului, nr.2 (Fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI