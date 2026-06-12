FOTO | ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul de mers Turda–Aiud: Două autotrenuri, avariate. Șoferii au fost evaluați medical

ACCIDENT rutier pe Autostrada A10, sensul de mers Turda–Aiud: Două autotrenuri, avariate. Șoferii au fost evaluați medical

Două autotrenuri au fost implicate, în noaptea de joi spre vineri, într-un accident rutier produs pe Autostrada A10, pe sensul de mers Turda–Aiud.

Cei doi șoferi au fost evaluați medical la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

Potrivit ISU Cluj, pompierii Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecută, în jurul orei 03.00, la un accident rutier petrecut pe Autostrada A10, sensul de mers Turda-Aiud.

Echipajele operative au găsit la fața locului două autotrenuri avariate, însă din fericire nu au existat victime încarcerate. Au fost evaluați conducătorii autotrenurilor, aceștia refuzând transportul la spital.

Au intervenit două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ.

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