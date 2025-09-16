FOTO | Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a preda un portmoneu pierdut, cu bani și acte. Acesta a fost restituit proprietarului

Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a înapoia bunurile

Astăzi, 16 septembrie 2025, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-a prezentat o femeie în etate, care a adus un portmoneu găsit într-o stație de autobuz din municipiul Alba Iulia.

În interiorul acestuia se aflau suma de 247 de lei și mai multe documente personale aparținând unui bărbat din municipiu.

Polițiștii au desfășurat imediat activitățile specifice și au reușit să îl identifice pe proprietarul bunurilor, urmând ca acestea să îi fie înapoiate.

Reprezentanții IPJ Alba au ținut să sublinieze gestul femeii, care a dat dovadă de responsabilitate și spirit civic.

„Astfel de fapte merită apreciate și promovate în comunitate. Este un exemplu de corectitudine și respect față de ceilalți, iar doamna care a predat portmoneul demonstrează că spiritul civic este încă prezent în societatea noastră”, au transmis polițiștii.

Totodată, oamenii legii au felicitat-o personal pe femeie pentru atitudinea sa și au reamintit cetățenilor că implicarea fiecăruia contribuie la consolidarea unui climat de încredere și siguranță în comunitate.

