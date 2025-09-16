FOTO | Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a preda un portmoneu pierdut, cu bani și acte. Acesta a fost restituit proprietarului
Portmoneu găsit și returnat în Alba Iulia: O bătrânică a mers la poliție pentru a înapoia bunurile
Astăzi, 16 septembrie 2025, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-a prezentat o femeie în etate, care a adus un portmoneu găsit într-o stație de autobuz din municipiul Alba Iulia.
În interiorul acestuia se aflau suma de 247 de lei și mai multe documente personale aparținând unui bărbat din municipiu.
Polițiștii au desfășurat imediat activitățile specifice și au reușit să îl identifice pe proprietarul bunurilor, urmând ca acestea să îi fie înapoiate.
Reprezentanții IPJ Alba au ținut să sublinieze gestul femeii, care a dat dovadă de responsabilitate și spirit civic.
„Astfel de fapte merită apreciate și promovate în comunitate. Este un exemplu de corectitudine și respect față de ceilalți, iar doamna care a predat portmoneul demonstrează că spiritul civic este încă prezent în societatea noastră”, au transmis polițiștii.
Totodată, oamenii legii au felicitat-o personal pe femeie pentru atitudinea sa și au reamintit cetățenilor că implicarea fiecăruia contribuie la consolidarea unui climat de încredere și siguranță în comunitate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez”
FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez” O captură impresionantă a fost realizată astăzi, 16 septembrie, pe râul Mureș, în apropiere de Alba Iulia. Un pescar pasionat a reușit să prindă un avat de dimensiuni considerabile, cu o […]
Bicicliștii din Alba, în atenția oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”
Bicicliștii din Alba, în vizorul oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days” Polițiștii rutieri din județul Alba se alătură și în acest an campaniei europene „ROADPOL Safety Days”, o inițiativă dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic. Campania se desfășoară în perioada 16 – 22 septembrie […]
,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P)
,,La Mesenii Tăi” – Despre produse locale, tradiție și calitate. De ce contează ce mâncăm? (P) Într-o lume grăbită, când rafturile magazinelor sunt pline de produse procesate, tot mai mulți oameni redescoperă gustul autentic și nevoia de a mânca sănătos. De ce? Românii asociază produsele locale cu o calitate superioară, în comparație cu cele găsite […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Digitalizarea blocată de birocrație: Instituțiile din România nu pot citi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele necesare
Digitalizarea blocată de hârțogărie: Instituțiile din România nu pot folosi noile cărți electronice de identitate pentru că nu au echipamentele...
Furtuna Zack lovește România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale de 120 km/h
Furtuna Zack lovește și în România: Zonele unde se așteaptă vijelii puternice. Europa, sub cod de furtuni violente cu rafale...
Știrea Zilei
VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu Pănăzan: „O să avem rezultate deosebite”
VIDEO | Campionatul Național de Powerlifting 2025: Peste 240 de sportivi din întreaga țară concurează pentru a-și demonstra forța. Ovidiu...
UPDATE VIDEO| Incident GRAV la Mătișești: Un tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol, a murit
Incident GRAV într-un sat din Alba: Tânăr de 25 de ani, prins sub un utilaj agricol. La intervenție se deplasează...
Curier Județean
FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar ca să îl eliberez”
FOTO | Captură spectaculoasă pe râul Mureș, la Alba Iulia. Un pescar a prins un avat de câteva kilograme: ,,Doar...
Bicicliștii din Alba, în atenția oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days”
Bicicliștii din Alba, în vizorul oamenilor legii: IPJ Alba derulează acțiuni de responsabilizare în cadrul campaniei „ROADPOL Safety Days” Polițiștii...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
16 septembrie – Leul este instituit ca monedă a țării. Istoria monedei naționale
Ziua monedei naționale • Istoria leului ca monedă națională Istoria leului românesc începe cu secolul al XVII-lea când în Principatele...
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi
16 septembrie „Ziua europeană de prim ajutor”: şi tu poţi să salvezi vieţi! A ști sau a nu fi În...