FOTO | Garda Apulum pregătește sezonul 2026 de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Când va începe

Lucian Dărămuș

acum 11 ore

Garda Apulum pregătește sezonul 2026 de reprezentații în Cetatea Alba Carolina: Când va începe

Garda Apulum pregătește intens în această perioadă noul sezon de reprezentații de reconstituire istorică în Cetatea Alba Carolina.

Acesta va începe în curând.

Prima reprezentație din sezonul 2026 este programată vineri, 17 aprilie 2026, de la ora 18.00.

Formată din voluntari pasionați de istorie, Garda Apulum include trupele:

*Legiunea XIII Gemina

*Ludus Apulensis

*Lupii Apovlonvlvi

*Magna Nemesis

Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

