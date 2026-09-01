Foto: Gabriel Cotoară, antrenor la Dacia Orăștie! La gruparea din Hunedoara, 11 jucători din Alba, Alin Șuteu – secund și jucător

Gabriel Cotoară, antrenor la Dacia Orăștie! La gruparea din Hunedoara, 11 jucători din Alba, Alin Șuteu – secund și jucător

Antrenorul Gabriel Cotoară (40 ani) a preluat, de curând, Dacia Orăștie, grupare care activează în Hunedoara, în cel de-al patrulea eșalon.

Tehnicianul din Alba revine astfel în fotbalul amator din județul vecin, asta după rezultatele excelente reușite până în 2025 cu Gloria Geoagiu, unde a activat 5 ani și a cucerit 5 trofee, participând inclusiv la baraj de promovare în Liga 3 (în 2023). Staff-ul tehnic este alcătuit tot din persoane din Alba, antrenor secund fiind Alin Șuteu (din Cugir), iar de pregătirea portarilor se ocupă Silviu Blagu.

Efectivul hunedorenilor este bazat, în mare măsură pe jucători din județul nostru, respectiv 11 nume: Alexandru Anghel, Florin Jurj, Robert Borșai, Lucas Blagu, Paul Cuțitei, Adrian Hăprian, Alin Șuteu, Radu Bălșan, Ștefan Baksci, Andrei Bogdan, plus nigerianul Olawuseun Agbomoniyi. Formația din Orăștie a realizat două victorii în startul stagional, 4-1 la Petrila (în Cupa Românie) și 1-0 cu Șoimul Băița (în runda inagurală)

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