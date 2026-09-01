Curier Județean

Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

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Judecătoria Alba Iulia, mesaj pentru noul an judiciar: ,,Nu începem cu promisiunea că totul va fi perfect. Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit”

Judecătoria Alba Iulia a publicat marți, 31 august, un mesaj pentru începutul noului an judiciar, în care vorbește despre planurile administrative, proiectele noi și provocările care urmează în perioada 2026–2027. 

Reprezentanții spun că își propun să îmbunătățească modul în care funcționează instituția, fără promisiunea că „totul va fi perfect”, dar cu ambiția ca la finalul anului judiciar lucrurile să funcționeze mai bine decât la început.

Mesajul integral publicat de Judecătoria Alba Iulia pe Facebook este: 

,,A venit și septembrie, luna revenirii la ritmul obișnuit al activității judiciare.

Începem un nou an judiciar cu o tablă întreagă de planuri administrative, cu proiecte noi care bat la ușă și cu provocările pe care le presupune transformarea lor din planuri în lucruri care funcționează. Ne așteaptă sute de ședințe de judecată, mii de dosare care vor trece prin sălile și birourile instanței și mii de soluții care vor trebui pregătite, cântărite și pronunțate.

Avem lucruri pe care le facem bine. Avem și destule de îmbunătățit. Unele țin de resurse, altele de organizare, de felul în care comunicăm sau de modul în care reușim să facem mai simplu și mai accesibil ceea ce, prin natura sa, este complicat.

Nu începem anul judiciar cu promisiunea că totul va fi perfect.

Îl începem cu planuri, cu multă muncă înainte și cu ambiția, ceva mai modestă și mai importantă, ca la finalul lui să putem spune că lucrurile funcționează puțin mai bine decât la început. Bun venit în anul judiciar 2026–2027.”

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