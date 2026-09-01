Economie

Comunicat de presă – 1 septembrie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Eficientizare energetică expoziție etnografică din comuna Hopârta, jud. Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 ore

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Data: 28.08.2026

 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

 

Comuna HOPÂRTA anunță finalizarea proiectului cu titlul EFICIENTIZARE ENERGETICA EXPOZIȚIE ETNOGRAFICĂ DIN COMUNA HOPÂRTA, JUD. ALBA”, implementat de comuna HOPÂRTA, conform contractului de finanțare nr. 6957/18.01.2023 pentru implementarea proiectului C10-I3-1490, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRR – I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Obiectivul proiectului vizează eficientizarea energetică a unei cladiri din domeniul public al comunei Hopârta în cade funcționează expoziția etnografică a comunei în vederea sporirii calității serviciilor prestate către cetățeni în comuna Hopârta și implicit pentru pasionați ai culturii și turiști.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 172100 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 32699 lei.

 

Persoană de contact:

Popa Augustin
www.primariahoparta.ro
[email protected]
tel/fax 0258/875713

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