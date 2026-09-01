Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat. Ministrul Apărării: „Este un răspuns la apelul nostru pentru întărirea graniței estice”
Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat. Ministrul Apărării: „Este un răspuns la apelul nostru pentru întărirea graniței estice”
Guvernul Slovaciei a aprobat trimiterea în România a unor radare de joasă altitudine, precum și a personalului necesar pentru operarea acestora, a anunțat marți, 1 septembrie 2026 ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.
Decizia vine în contextul demersurilor făcute de România, atât în cadrul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene, pentru consolidarea capacității de supraveghere a frontierei estice.
Aflat în Irlanda, la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, Radu Miruță i-a mulțumit omologului său slovac, Robert Kaliňák, pentru sprijinul acordat României.
„Uneori întâlnirile muncite dau și roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și Guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze!”, a transmis ministrul.
Potrivit lui Miruță, sprijinul Slovaciei reprezintă un răspuns concret la solicitările României de întărire a supravegherii la granița estică, într-o zonă de importanță strategică pentru securitatea regională.
Ministrul a subliniat că rezultatul vine după o serie de întâlniri și demersuri în care partea română a prezentat necesitățile operaționale și măsurile luate pentru îmbunătățirea capacității de apărare.
„Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!”, a afirmat Radu Miruță.
În cadrul reuniunii din Irlanda, ministrul român al Apărării a insistat și asupra importanței cooperării concrete între statele europene.
„România a dovedit că este un partener serios, care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile”, a transmis Radu Miruță, susținând că o serie de măsuri restante de ani de zile au fost implementate într-un interval de doar câteva luni.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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