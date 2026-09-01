Video | „Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara: Doi bărbați, din Peru și Danemarca, și o femeie din România, reținuți
„Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara: Doi bărbați, din Peru și Danemarca, și o femeie din România, reținuți
Trei persoane, o femeie de cetățenie română și doi bărbați, unul din Peru și celălalt din Danemarca, sunt cercetate de DIICOT pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce ar fi organizat în județul Hunedoara un eveniment cu tematică spirituală, în cadrul căruia participanții urmau să consume Ayahuasca și alte substanțe interzise.
,,Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea a trei inculpați – o femeie, cetățean român, și doi bărbați, cetățeni peruan și danez – cercetați pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.
Potrivit probatoriului administrat, cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării, la o pensiune din localitatea Boșorod, a evenimentului „Amazon Weekend”, promovat ca o experiență de „reconectare cu sinele”, prin ritualuri ale Amazonului Peruvian.
Participarea, pe bază de recomandare, costa între 590 și 650 de euro de persoană și includea cazarea, masa și ceremoniile.
În cadrul ritualurilor urmau să fie consumate preparate de tip Ayahuasca, care conține DMT, și San Pedro, cactus ce conține mescalină – substanțe încadrate ca droguri de mare risc.
În urma percheziției efectuate la pensiune, anchetatorii au descoperit și ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă conținând mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene ce conțin psilocină și psilocibină, alte substanțe aflate în curs de expertizare, cântare de precizie și dispozitive destinate consumului de droguri.
La momentul intervenției, în bucătărie erau deja preparate pentru consum „ceaiurile” conținând droguri de mare risc, iar sala destinată ritualurilor era amenajată cu 11 saltele și recipiente pentru vomat.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și control judiciar față de inculpată.
Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii SCCO Hunedoara și BCCO Alba Iulia, cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Hunedoara.”, potrivit DIICOT România.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a deschis official sesiunea de admitere de toamnă pentru programele de studii de Licență și Masterat. În premieră, candidații vor avea la dispoziție două etape de înscriere în cadrul aceleiași sesiuni de […]
Video | Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol. Locatarii, evacuați
Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol. Locatarii, evacuați Un incendiu s-a produs în seara zilei de luni, 31 august 2026 la un bloc din Alba Iulia. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în municipiul Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, bloc M11. Incendiul se […]
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent de donatori”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent de donatori” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat luni, 31 august 2026, un nou apel pentru persoanele care pot dona sânge din grupele 0 pozitiv, A pozitiv și A negativ. ,,Avem nevoie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat. Ministrul Apărării: „Este un răspuns la apelul nostru pentru întărirea graniței estice”
Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat. Ministrul Apărării: „Este un răspuns la apelul nostru pentru...
Tot mai mulți șomeri în România: Numărul acestora a crescut cu peste 40.000 în iulie 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut
Tot mai mulți șomeri în România: Numărul acestora a crescut cu peste 40.000 în iulie 2026, față de aceeași perioadă...
Știrea Zilei
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde...
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov Pregătirea de...
Curier Județean
Video | „Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara: Doi bărbați, din Peru și Danemarca, și o femeie din România, reținuți
„Ritual spiritual” cu droguri de mare risc, oprit de DIICOT cu sprijinul BCCO Alba Iulia la o pensiune din Hunedoara:...
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a dat startul admiterii de toamnă 2026: Calendarul Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
Politică Administrație
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec la servicii publice moderne
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec...
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne Digitalizarea...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...