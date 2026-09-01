Două noi contracte pentru digitalizarea administrației publice locale din județul Alba: Investiții de peste 5 milioane lei la Aiud, Miraslău, Cugir și Șibot, pentru servicii de e-guvernare, soluții smart-city și instrumente bazate pe tehnologii moderne și inteligență artificială

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru și reprezentanții administrațiilor publice locale din județul Alba au semnat două noi contracte de finanțare pentru proiecte de digitalizare, în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021–2027, Prioritatea 2 – O regiune digitală. Proiectele vor fi implementate în parteneriat de administrațiile publice locale din Aiud și Miraslău, respectiv Cugir și Șibot și vor aduce noi soluții digitale pentru simplificarea accesului cetățenilor și al mediului de afaceri la serviciile publice.

Cele doua investiții au o valoare totală de 5.122.761,03 lei și urmăresc modernizarea administrației publice locale prin dezvoltarea unor platforme digitale, servicii de e-guvernare, soluții smart-city și instrumente bazate pe tehnologii moderne, inclusiv inteligența artificială.

Prin aceste proiecte, comunitățile din Aiud, Miraslău, Cugir și Șibot vor beneficia de servicii publice mai accesibile și mai ușor de utilizat, în timp ce administrațiile publice locale își vor putea eficientiza procesele interne și își vor consolida capacitatea de a furniza servicii digitale.

Primul proiect, „Platforma Smart-City – Servicii Digitale Automatizate la nivelul UAT Municipiul Aiud si UAT Comuna Miraslău”, este implementat în cadrul unui parteneriat între cele două Unități Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud și Comuna Miraslău, având drept lider de parteneriat municipalitatea aiudeană. Proiectul are o perioada de implementare de 2 ani, în intervalul iulie 2026 – iulie 2028.

Proiectul urmărește dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune a unei platforme smart-city de automatizare a comunicării cu cetățenii și mediul de afaceri la nivelul UAT Municipiul Aiud și UAT Comuna Miraslău.

Printre principalele acțiuni și activități ale proiectului putem enumera un asistent digital dedicat atât cetățenilor și mediului de afaceri – chatbot, cât și funcționarilor publici, o platformă de date deschise, pentru gestiunea integrată a accesării datelor de către cetățeni și companii, un ghișeu digital unic, o platfomră e-Learning pentru o formare adaptive continuă pentru angajații instituțiilor. Proiectul mai are în vedere managementul identității digitale și un modul de securitate cibernetică, cu funcționalități de anonimizare a datelor, fiind adresat administrației publice locale din primăriile Aiud și Miraslău. Grupul țintă este format din 333 persoane care activează în cadrul celor două primării.

Valoarea totală a proiectului este de 2.547.352,50 lei, din care 2.114.390,30 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor europene, iar 323.377,34 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Aproximativ 2.750 de utilizatori externi reprezintă o altă categorie de beneficiari directi, prin prisma faptului ca vor utiliza instrumentele moderne IT si noile servicii publice digitale. In mod indirect, proiectul se adreseaza intregii comunitati de cetateni, care va beneficia de servicii integrate si de o relatie mai simpla si mai eficienta cu administratia publica.

„Semnarea acestor contracte reprezinta un pas important pentru digitalizarea administratiei publice locale din judetul Alba. Prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, Prioritatea 2 – O regiune digitala, sustinem administratiile locale judetene care investesc in solutii moderne si care isi doresc sa ofere cetatenilor servicii publice mai accesibile si mai eficiente. Aceste contracte dezvoltate de in parteneriat sunt relevante nu doar prin tehnologiile care vor fi utilizate, ci mai ales prin impactul pe care il vor avea asupra comunitatilor. Ne dorim ca aceste investitii sa reduca birocratia, sa ofere acces mai rapid la servicii si o administratie locala mai eficienta si mai bine conectata la nevoile oamenilor. Acesta este, de fapt, obiectivul final al digitalizarii: tehnologia sa fie un instrument prin care viata cetateanului devine mai simpla”, a declarat domnul Simion Cretu, Director general al ADR Centru.

Cel de-al doilea proiect, „Local Connectivity Cugir-Sibot”, este implementat in cadrul unui parteneriat intre UAT Oras Cugir si UAT Comuna Sibot, liderul parteneriatului fiind UAT Oras Cugir.

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani si 5 luni, in intervalul august 2026 – decembrie 2029. Acesta isi propune sa usureze accesul cetatenilor din Cugir si Sibot la serviciile publice prin digitalizare. Prin testarea si implementarea unor solutii digitale inovatoare, proiectul urmareste sa imbunatateasca semnificativ calitatea serviciilor oferite si sa creasca numarul celor care le acceseaza online.

„Local Connectivity Cugir-Sibot” are ca scop testarea si pilotarea unor solutii digitale inovatoare pentru imbunatatirea serviciilor publice si a interactiunii dintre cetateni si institutiile publice. In acest sens, proiectul urmareste crearea si verificarea unei platforme multi-institutionale de e-guvernare, menita sa creasca nivelul de digitalizare si conectivitate intre cele doua UAT-uri.

Proiectul propune o abordare inovatoare pentru digitalizarea serviciilor publice, prin testarea si pilotarea in tehnologie de tip cloud computing, pe baza de limbaje de programare open-source si cu instrumente de inteligenta artificiala, a unui framework de integrare pentru multiple aplicatii, unele existente, altele complet noi. Prin capabilitatile sale de interconectivitate, interoperabilitate si standardizare, framework-ul va permite dezvoltarea unei platforme de e-guvernare multi-institutionale la nivel local, destinata testarii in regim de „beta-testing” a unor modele de guvernanta digitala.

Cetatenii orasului Cugir si ai comunei Sibot vor beneficia direct de digitalizarea serviciilor publice, avand acces facilitat si imbunatatit, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la documente si proceduri administrative prin solutiile informatice implementate. Se estimeaza ca peste 10% din populatia fiecarui UAT va deveni utilizator constant al acestor solutii. Administratia locala va beneficia de o infrastructura modernizata si de o capacitate sporita de gestionare digitala a serviciilor publice, ceea ce va conduce la procese interne mai eficiente si la o administratie mai transparenta. In acelasi timp, mediul de afaceri local va avea acces mai simplu la serviciile administrative, reducand timpul si costurile asociate procedurilor si contribuind la imbunatatirea mediului de afaceri. Angajatii institutiilor beneficiare vor dobandi, la randul lor, competente digitale imbunatatite.

Valoarea totala a proiectului este de 2.575.408,53 lei, din care 2.001.976,42 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din partea fondurilor europene, iar 306.184,63 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.

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