Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO
Uzina Mecanică (UM) Cugir, una dintre cele mai importante companii din industria românească de apărare, derulează în această perioadă un amplu proiect strategic care presupune investiții de 552,9 milioane lei pentru modernizarea și dezvoltarea producției de muniție la standarde NATO. Acesta este cel mai mare proiect de investiții implementat la Uzina Mecanică Cugir în ultimii 30 de ani și reprezintă un obiectiv important pentru dezvoltarea capacităților industriei românești de apărare.
Investițiile aflate în implementare au ca scop modernizarea în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO, calibrul 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.
Proiectul strategic al uzinei a fost structurat în patru etape, dintre care una a presupus realizarea studiului de fezabilitate și alte trei prevăd modernizarea halei industriale, respectiv modernizarea și dezvoltarea capacităților de producție. Astfel, etapa de modernizare a halei industriale presupune investiții de 74,5 milioane de lei din fonduri proprii, având ca termen de finalizare luna decembrie 2026. Etapa de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție pentru muniția cal. 5,56 x 45 mm are o valoare de aproape 68 de milioane de lei și termen de finalizare în noiembrie 2026, iar cele mai mari investiții se realizează în cadrul etapei de modernizare și dezvoltare a capacității de producție pentru muniția cal. 12,7 x 99 mm, aflată în derulare, respectiv peste 409 milioane de lei.
Finanțarea acestor investiții strategice în cadrul Uzinei Mecanice Cugir se realizează prin intermediul unui sprijin financiar important pe care Guvernul României l-a acordat în urmă cu 2 ani și din bugetul propriu al companiei.
„Profilul eligibil al societății și pregătirea proiectului pentru accesarea finanțării, prin coordonarea demersurilor interne și instituționale, fundamentarea investițiilor și dezvoltarea unui proiect adaptat obiectivelor strategice ale industriei naționale de apărare au fost esențiale pentru obținerea acestei investiții.
De asemenea, este de menționat că investiția beneficiază de o finanțare majoră asigurată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, contribuție esențială care susține cea mai mare parte a valorii proiectului și implementarea obiectivelor sale strategice, completată de sursele proprii ale societății.
Modernizarea Uzinei Mecanice Cugir înseamnă investiție în tehnologie, investiție în oameni și, în același timp, investiție în capacitatea României de a-și dezvolta propria industrie de apărare”, se arată într-un comunicat al UM Cugir.
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