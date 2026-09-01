Foto | Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi”
Mașină-polițist din Alba Iulia, care verifică automat dacă șoferii și-au plătit parcarea, pregătită de „luptă”! Gabriel Pleșa: „Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi”
O adevărată „mașină-polițist”, dotată cu un dispozitiv de tip radar, va identifica șoferii care nu și-au achitat taxele pentru parcările publice cu plată din Alba Iulia. Autovehiculul urmează să intre în funcțiune în perioada următoare.
Gabriel Pleșa: ,,O să îi dăm drumul în funcțiune cam într-o săptămână”
Mai exact, Poliția Locală Alba Iulia va utiliza, în curând, mașina-polițist pentru a-i depista pe șoferii care nu au plătit parcarea. Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că aceasta nu este momentan în funcțiune, însă va ajunge pe străzile din municipiu în aproximativ o săptămână.
„Nu este momentan în funcțiune. Probabil o să îi dăm drumul în funcțiune cam într-o săptămână, dar o să anunțăm”, a afirmat Gabriel Pleșa.
În prima fază vor fi doar somații, apoi amenzi
În prima fază, timp de aproximativ 7-10 zile, șoferii depistați că nu au achitat taxa de parcare vor primi doar somații, fără să fie sancționați cu amendă. Potrivit administrației locale, perioada va avea rolul de a-i familiariza pe șoferi cu noul sistem.
Ulterior, de la o dată care urmează să fie stabilită, mașina-polițist va începe să aplice și sancțiuni.
„Aproximativ 7-10 zile o să fie doar cu somații, fără amenzi. După, de la o dată care urmează să fie stabilită, până când lumea se învață și își face abonamente, vom porni și vom da și amenzi. Am testat-o, este în regulă. Repet, în prima fază vor fi doar somații, fără partea pecuniară”, a mai explicat Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.
Municipiul Alba Iulia: Scopul acestui sistem de scanare nu este sancționarea cetățenilor, ci asigurarea unui tratament corect pentru toți cei care folosesc parcările publice
Administrația locală din Alba Iulia a transmis un mesaj cu privire la acest subiect pe o rețea de socializare. Mesajul integral este:
,,Un sistem modern pentru un principiu simplu: aceleași reguli pentru toți
Zilele următoare, Primăria Municipiului Alba Iulia va începe testarea noului sistem automat de verificare a plății parcărilor publice.
În ultima perioadă, personalul tehnic a configurat și calibrat sistemul pe străzile municipiului, iar acum urmează etapa de testare în condiții reale de trafic.
Pentru că ne dorim ca sistemul să funcționeze fără erori și să ofere rezultate corecte, în această primă perioadă vor fi emise doar procese-verbale de avertisment, fără aplicarea sancțiunilor. După finalizarea testelor și validarea funcționării sistemului, acesta va fi utilizat pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege.
Scopul acestui sistem de scanare nu este sancționarea cetățenilor, ci asigurarea unui tratament corect pentru toți cei care folosesc parcările publice. În funcție de zonă și de intervalul orar, doar aproximativ 50-70% dintre utilizatori achită taxa de parcare. Asta înseamnă că, în multe situații, unul din trei șoferi folosește parcarea fără să plătească, în timp ce ceilalți respectă regulile. Nu este echitabil ca unii albaiulieni să achite taxa de parcare, iar alții să beneficieze de același serviciu fără să respecte aceleași reguli.
Prin implementarea acestui sistem, urmărim un control mai eficient, reducerea timpului necesar verificărilor și o administrare modernă a parcărilor publice, în beneficiul tuturor. Le mulțumim albaiulienilor pentru înțelegere și îi încurajăm să trateze această perioadă de testare ca pe o etapă de acomodare cu un sistem care va contribui la o administrare mai corectă și mai eficientă a domeniului public.
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