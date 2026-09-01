Paul Păcurar nu mai este antrenor la LPS Sebeș | Bănci tehnice modificate la CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, participante în competițiile juvenile
Paul Păcurar nu mai este antrenor la LPS Sebeș | Bănci tehnice modificate la CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, participante în competițiile juvenile
Paul Păcurar nu mai este antrenor la LPS Sebeș, unde a activat sezonul trecut la grupa Under 17, cu care a terminat sezonul pe locul secund, la fel ca echipa Under 19.
Actualul echipier al divizionarei terțe Metalurgistul Cugir nu a mai continuat colaborarea, din diverse motive, după primul său an ca antrenor principal.
De altfel, băncile celor două formații care participă în competițiile juvenile organizate de FRF au fost schimbate în totalitate în ediția 2026/2027, după cum urmează
*LPS Sebeș, la Under 19: Denis Cunțan și Cosmin Maier (era Doru Oancea, care acum activează la CSM Sebeș); Under 17: Cosmin Groza (a fost Paul Păcurar)
*CSM Unirea Alba Iulia, la Under 19: Alexandru Kalanyos (fusese Florin Danciu, actualmente avansat într-o altă funcție), la Under 17: Florin Codleanu, în locul lui Silviu Miron.
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