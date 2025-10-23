FOTO | Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia: Ariciul, Veverița și Dovlecelul i-au fascinat pe copilași

Festivalul Toamnei 2025 la Grădinița „Licurici” din Alba Iulia

Festivalul Toamnei 2025 la „Licurici” din Alba Iulia a reprezentat o manifestare de succes, caracterizată de magie, energie pozitivă și entuziasm.

Curtea grădiniței a găzduit o poveste autumnală animată de personaje precum Ariciul, Veverița și Dovlecelul.

Sub coordonarea cadrelor didactice și cu implicarea activă a părinților, copiii au fost antrenați în activități tematice, jocuri, ateliere creative și momente artistice dedicate sezonului. Decorul specific, cu dovleci, frunze colorate și zâmbete, a transformat curtea într-un spațiu festiv.

Un punct de atracție a fost colțul culinar, realizat în colaborare cu părinții, care a oferit preparate tradiționale și gustări specifice sezonului, pregătite cu atenție pentru copii și vizitatori.

Evenimentul a urmărit promovarea spiritului de echipă, consolidarea parteneriatului grădiniță-familie și stimularea creativității copiilor.

Festivalul Toamnei de la Grădinița „Licurici”, eveniment ajuns la a 12-a ediție, s-a încheiat cu aplauze, zâmbete și angajamentul de a continua această tradiție.

