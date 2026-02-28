FOTO | Exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş: „Bătrân stând” – ulei pe pânză, lucrare realizată de pictorul Sava Henţia

Exponatul lunii februarie 2026 la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş: „Bătrân stând” – ulei pe pânză, lucrare realizată de pictorul Sava Henţia

Printre numeroasele picturi ale lui Sava Henţia, care se păstrează în colecția Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeş, una dintre cele considerate de referință pentru activitatea artistului este „Bătrân Stând”, realizată în tehnica ulei pe pânză, cel mai probabil în anul 1880, lucrare desemnată exponat al lunii februarie la muzeul sebeşean.

Tabloul reprezintă un bătrân așezat, care ține într-o mână un toiag, iar în cealaltă căciula din blană neagră de miel, specifică zonei de munte a Văii Sebeșului. Personajul este plasat central, ocupând majoritatea cadrului a cărui cromatică este dominată de tonuri pământii: brunuri, griuri, ocru. Lumină laterală, caldă şi discretă, iluminează fața și mâinile personajului, adăugând un plus de expresivitate lucrării şi contribuind din plin la crearea unei atmosfere liniștite. Fundalul stâncos şi arid, este simplu şi schițat vag, lipsa detaliilor conducând atenția asupra figurii umane. Contrastul este moderat, lipsa culorilor vii accentuând starea de sobrietate a lucrării. Bărbatul în vârstă, cu părul și barba albe, are trăsături aspre, artistul subliniind gravitatea şi expresivitatea feței care exprimă contemplare şi resemnare. Postura corpului personajului transmite, în același timp, oboseală, dar și demnitate, întreaga lucrare degajând o atmosferă profund realistă și meditativă, prin care artistul surprinde bătrânețea într-un mod simplu, fără nicio idealizare. Tușă este vizibilă şi liberă, fundalul fiind tratat însă mai sumar, cu pensulații largi. Volumul lucrării este conturat prin contraste tonale şi nu prin desen strict, iar corpul personajului şi hainele au o plasticitate realistă.

Cel mai important pictor din zona Sebeşului, Sava Henția s-a născut la 1 februarie 1848, Sebeșel, jud. Alba şi a decedat la 21 februarie 1904 la Bucureşti. A fost un pictor realist, grafician, muralist și ilustrator de carte român, recunoscut mai ales pentru contribuția sa remarcabilă la arta documentară, reușind de cele mai multe ori să depășească pictura convențională. Cunoscut mai ales ca portretist, Sava Henția şi-a făcut studiile la Școala de Belle Arte din București unde i-a avut ca profesori pe Gheorghe Tattarescu și Theodor Aman. A beneficiat de o bursă de studii la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de la Paris, sub îndrumarea pictorului Alexandre Cabanel. A participat la Războiul de Independență (1877-1878), alături de Nicolae Grigorescu, George Demetrescu Mirea şi Carol Popp de Szathmari, în calitate de „pictor de front”, realizând o serie de lucrări care au ca tematică acest război, dar și scene din spatele frontului, lucrări care au fost achiziționate pentru colecția regală. A murit în anul 1904, lăsând în urma sa o operă bogată (peste 500 de portrete, compoziții istorice, peisaje, naturi statice etc.) rezultatul unei activități artistice diverse şi susținute, se arată într-un comunicat de presă.

