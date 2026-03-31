FOTO | Excelență la Sebeș: Blada Camelia și Roman Ana Maria, cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”

Excelență la Sebeș: Blada Camelia și Roman Ana Maria, cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”

Două eleve din Sebeș, Blada Camelia și Roman Ana Maria, ambele în clasa a VIII-a și cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”.

,,Suntem extrem de mândri să anunțăm o reușită deosebită pentru învățământul din orașul nostru! Elevele Blada Camelia și Roman Ana Maria, din clasa a VIII-a, vor reprezenta cu cinste județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”.

Lucrarea lor, intitulată „Rolul îngrășămintelor chimice în cultivarea legumelor”, a impresionat juriul prin rigoare și pasiune, demonstrând că știința aplicată este pe mâini bune la noua generație.

Cele două tinere cercetătoare sunt cursante ale Cercului de Chimie Experimentală de la Clubul Copiilor Sebeș, unde se pregătesc sub îndrumarea atentă a doamnei prof. Corina Maria Cotea.

Felicitări fetelor pentru munca depusă și mult succes la simpozion! Felicitări cadrelor didactice care susțin performanța!”, au transmis reprezentanții cercului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI