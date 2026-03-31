Curier Județean

FOTO | Excelență la Sebeș: Blada Camelia și Roman Ana Maria, cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”

Ioana Oprean

Două eleve din Sebeș, Blada Camelia și Roman Ana Maria, ambele în clasa a VIII-a și cursante ale Cercului de Chimie Experimentală, vor reprezenta județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”.

,,Suntem extrem de mândri să anunțăm o reușită deosebită pentru învățământul din orașul nostru! Elevele Blada Camelia și Roman Ana Maria, din clasa a VIII-a, vor reprezenta cu cinste județul Alba la simpozionul „Chimia, prieten sau dușman”.

Lucrarea lor, intitulată „Rolul îngrășămintelor chimice în cultivarea legumelor”, a impresionat juriul prin rigoare și pasiune, demonstrând că știința aplicată este pe mâini bune la noua generație.

Cele două tinere cercetătoare sunt cursante ale Cercului de Chimie Experimentală de la Clubul Copiilor Sebeș, unde se pregătesc sub îndrumarea atentă a doamnei prof. Corina Maria Cotea.

Felicitări fetelor pentru munca depusă și mult succes la simpozion! Felicitări cadrelor didactice care susțin performanța!”, au transmis reprezentanții cercului.

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

în

31 martie 2026

De

Vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, REȚINUT de polițiști: Ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos Un vârstnic de 71 de ani, din Sântimbru, a fost reținut de polițiști după ce ar fi efectuat patru transporturi ilegale de material lemnos. Oamenii legii au indisponibilizat și autoutilitara. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

în

31 martie 2026

De

Elevii din Alba, rezultate deosebite la olimpiada de limba română: Șase tineri din Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Teiuș și Câmpeni, calificați în etapa națională Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română clasele IX-XII s-a desfășurat în data de 13 martie 2026, la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Gâlea. […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Acțiune de reîmpădurire în comuna Noșlac: Peste 500 de puieți de paltin și gorun, plantați de jandarmii din Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

31 martie 2026

De

Acțiune de reîmpădurire în comuna Noșlac: Peste 500 de puieți de paltin și gorun, plantați de jandarmii din Aiud Luni, 30 martie, efective ale Detașamentului 3 Jandarmi Aiud din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, împreună cu membrii Ocolului Silvic Aiud, au desfășurat o acțiune de reîmpădurire în zona Valea Ciuciului, comuna Noșlac, […]

Citește mai mult