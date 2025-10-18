FOTO EUROSTAT | România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie

România rămâne în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie. Cum arată statisticile din luna septembrie

România continuă să rămână țara cu cea mai mare rată de inflația din Uniunea Europeană, potrivit unor statistici publicate recent de către oficiul de statistică al Uniunii Europene.

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2,2% în septembrie 2025, în creștere față de 2,0% în august. Cu un an mai devreme, rata era de 1,7%.

În Uniunea Europeană, rata anuală a inflației a fost de 2,6% în septembrie 2025, în creștere față de 2,4% în august. Cu un an în urmă, rata era de 2,1%, potrivit Eurostat.

Cele mai ridicate rate anuale au fost raportate în România (8,6%), Estonia (5,3%), Croația și Slovacia (ambele cu 4,6%).

Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în Cipru (0,0%), Franța (1,1%), Italia și Grecia (ambele cu 1,8%).

Comparativ cu luna august 2025, inflația anuală a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în cincisprezece.

