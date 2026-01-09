FOTO | Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren

Eroii din spatele remedierii avariilor din Munții Apuseni: Sorin Bistrian și Ovidiu Fufezan, inginerii care au coordonat sutele de electricieni aflați pe teren

Inginer Sorin Bistrian, șef de Centru operațiuni rețea MT/JT din Câmpeni și inginer Ovidiu Fufezan, șef de Centru operațiuni rețea MT/JT pe județul Alba sunt eroii care au coordonat sutele de electricieni DEER care au acționat în ultimele zile pe teren.

Misiunea celor doi ingineri a fost una extrem de importantă, manevrând și coordonând cei aproximativ 300 de electricieni care s-au ocupat de rezolvarea avariilor de pe teren. Cei doi au vorbit non stop cu oamenii de pe teren pentru a asigura condiții optime și a evita eventuale erori în manevre.

,,Ing.Sorin Bistrian șeful de centru operații rețea MT/JT din Câmpeni își cunoaște foarte bine oamenii pe care îi are, și rețeaua electrică din Munții Apuseni. De vineri seara când a căzut ninsoarea zona a rămas fără electricitate și el a cerut ajutor din partea județului și din alte județe”, a menționat un reprezentat DEER pentru Ziarul Unirea.

Astfel, în ziua de luni, 5 ianuarie 2026, în Câmpeni s-au aflat 300 de electricieni, care au fost organizați și îndrumați înspre avariile de pe rețelele electrice de către inginerul Sorin Bistrian și inginerul Ovidiu Fufezan.

,,Luni au ajuns în Câmpeni 300 de electricieni pe care i-a organizat și pe care i-a îndrumat spre avariile de pe rețelele electrice. De vineri seara ing. Sorin Bistrian împreună cu ing. Ovidiu Fufezan, care este șef de centru operații rețea MT/JT pe județul Alba, au vorbit cu electricienii din teren non stop, pentru a se asigura ca lucrează în condiții sigure și a evita orice eroare în manevre care ar fi putut să îi coste viața”, a mai precizat acesta.

Așadar, după multe ore de lucru și intervenții pe teren, cu ajutorul coordonatorilor menționați anterior, într-un final s-a reușit alimentarea tuturor consumatorilor fără accidente, iar toți electricienii împreună cu coordonatorii lor au plecat spre casă în județele: Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Brașov, Dâmbovița, Vrancea, Buzău, Galați și Brăila.

