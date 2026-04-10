FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026
Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026
Rezultate remarcabile pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.
Emma Laris a obținut două distincții la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice, desfășurată la București, în perioada 7-10 aprilie 2026.
Este vorba de un Premiu de Excelență pentru cea mai creativă și originală lucrare practică și Mențiunea I.
Emma Laris este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.
„Felicitări Emma, felicitări doamnei profesoare Doina Tomuș!”, au transmis reprezentanții școlii.
sursa foto: Samson Ana Maria / Facebook
FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026
Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie...
