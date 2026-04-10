FOTO | Emma Laris, elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, premiu de excelență și mențiune la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice 2026

Rezultate remarcabile pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.

Emma Laris a obținut două distincții la Olimpiada Națională de Educatie Tehnologică și Aplicații Practice, desfășurată la București, în perioada 7-10 aprilie 2026.

Este vorba de un Premiu de Excelență pentru cea mai creativă și originală lucrare practică și Mențiunea I.

Emma Laris este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia.

„Felicitări Emma, felicitări doamnei profesoare Doina Tomuș!”, au transmis reprezentanții școlii.

sursa foto: Samson Ana Maria / Facebook

ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

10 aprilie 2026

De

ACCIDENT în Aiud: Coliziune între 2 autoturisme pe strada Ion Creangă Secția de pompieri Aiud intervine în aceste momente pentru asigurarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor medical, în urma producerii unui accident rutier în municipiul Aiud, pe strada Ion Creangă, a transmis ISU Alba, vineri, 10 […]

Citește mai mult

Curier Județean

Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare: Ce semnificație are gestul trecerii pe sub Sfântul Epitaf

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 aprilie 2026

De

Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare: Ce semnificație are gestul trecerii pe sub Sfântul Epitaf Vinerea Mare, Vinerea Paştilor, Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor este ziua în care Domnul Iisus Hrisos, Mântuitorul lumii, a fost răstignit. Este zi de mare doliu a întregii creştinătăţi. Zi aliturgica, pentru ca Liturghia reprezinta jertfa nesangeroasa a lui […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem multe solicitări pe aceste grupe, iar stocul este insuficient”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

9 aprilie 2026

De

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem multe solicitări pe aceste grupe, iar stocul este insuficient” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, miercuri, 8 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv […]

Citește mai mult