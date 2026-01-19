FOTO | Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa, urmărit și de FBI: S-ar putea ascunde în tuneluri din Al Doilea Război Mondial
Presa maghiară scrie că autoritățile române au cerut sprijinul FBI pentru a-l localiza pe Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis iubita și i-a incendiat casa.
Conform publicației „Magyar Nemzet”, autoritățile române au mobilizat aproximativ 800 de polițiști în încercarea de a-l găsi pe bărbat. Dată fiind gravitatea cazului, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) s-a alăturat căutării, ceea ce indică modul în care autoritățile consideră că fugarul este periculos.
Există posibilitatea ca Emil Gânj să fi planificat evadarea înainte de crimă, pregătind ascunzători, provizii și mai multe telefoane de unică folosință.
Sunt informații conform cărora acesta și-ar fi amenajat ascunzători, ar fi făcut provizii de alimente și ar fi achiziționat mai multe telefoane mobile de unică folosință. A fost luată în calcul și posibilitatea ca acesta să se ascundă în pivnițe părăsite sau chiar în rețele de tuneluri din Al Doilea Război Mondial.
Autoritățile verifică și ipoteza conform căreia familia l-ar fi putut ajuta să se ascundă, însă acest lucru nu a fost confirmat oficial.
Gânj are antecedente violente și nu fusese complet retras din societate până la acest caz, ceea ce a stârnit indignare publică. Familia victimei este în protecție și vede implicarea FBI ca o șansă reală ca autorul să fie prins.
În octombrie anul trecut, un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu, şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.
Potrivit autorităților, în ziua de 8 iulie 2025, acesta, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuința victimei.
Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.
