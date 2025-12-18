FOTO | Elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, sesiune informativ-educativă cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Discuții despre responsabilitatea de a avea un animal
Elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, sesiune informativ-educativă cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Discuții despre responsabilitatea de a avea un animal
Polițiștii din Alba au ajuns în această săptămână în mijlocul elevilor de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, unde au desfășurat o activitate informativ-preventivă dedicată protecției animalelor, responsabilității deținătorilor și siguranței prietenilor necuvântători.
Potrivit IPJ Alba, în această săptămână, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia.
Scopul acestei activități l-a constituit cultivarea timpurie a unei atitudini pozitive față de animale.
Discuțiile au vizat protejarea animalelor, responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm atunci când avem un animal și obligațiile pe care le au cei care dețin un animal. De asemenea, le-au reamintit că este interzisă folosirea articolelor pirotehnice, iar dacă au un animal acasă, să se gândească la faptul că atât ei, cât și prietenul lor necuvântător s-ar putea răni.
Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de unitățile de învățământ care derulează programul ,,Școala Altfel”.
