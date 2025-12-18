Rămâi conectat

FOTO | Elevii de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia, sesiune informativ-educativă cu polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor. Discuții despre responsabilitatea de a avea un animal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Polițiștii din Alba au ajuns în această săptămână în mijlocul elevilor de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia, unde au desfășurat o activitate informativ-preventivă dedicată protecției animalelor, responsabilității deținătorilor și siguranței prietenilor necuvântători.

Potrivit IPJ Alba, în această săptămână, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia. 

Scopul acestei activități l-a constituit cultivarea timpurie a unei atitudini pozitive față de animale. 

Discuțiile au vizat protejarea animalelor, responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm atunci când avem un animal și obligațiile pe care le au cei care dețin un animal. De asemenea, le-au reamintit că este interzisă folosirea articolelor pirotehnice, iar dacă au un animal acasă, să se gândească la faptul că atât ei, cât și prietenul lor necuvântător s-ar putea răni. 

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de unitățile de învățământ care derulează programul ,,Școala Altfel”.

