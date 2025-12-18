FOTO | Peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș, discuții cu polițiștii despre violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, dar și folosirea obiectelor pirotehnice

Peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș, discuții cu polițiștii despre violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, dar și folosirea obiectelor pirotehnice

Peste 100 de elevi din Zlatna și Feneș au discutat cu polițiștii despre violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, dar și folosirea obiectelor pirotehnice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 12.00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Zlatna au desfășurat 6 activități, pe raza orașului Zlatna și a localității Feneș, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Polițiștii au inițiat discuții cu peste 100 de elevi, fiind abordate teme care vizează violența, siguranța rutieră, consumul de tutun, alcool și substanțe interzise, portul sau folosirea, fără drept, de obiecte periculoase și folosirea articolelor pirotehnice.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

