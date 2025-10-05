FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din oraș: ,,Speranță și iubire celor care nu pot vorbi”

FOTO | Elevii de la Colegiul „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din oraș

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud au participat la o acțiune de caritate la adăpostul de animale din Aiud cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, ieri, 4 octombrie.

Aceștia au donat mâncare, pături și jucării animăluțelor de la adăpost. Colegiul Național „Titu Maiorescu” din Aiud a marcat momentul prin mai multe fotografii pe care le-a publicat pe o rețea de socializare alături de textul:

,,Elevii din Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud au dovedit încă o dată că bunătatea și implicarea fac lumea mai frumoasă.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, au organizat o acțiune de caritate la adăpostul de animale din Aiud, donând mâncare, pături și jucării pentru prietenii necuvântători care au nevoie de grijă și afecțiune.

Mulțumim tuturor elevilor care au participat cu sufletul deschis!

Prin gesturi simple, putem aduce confort, speranță și iubire celor care nu pot vorbi, dar simt enorm”, se arată în postarea publicată de către Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud.

