FOTO | Întâlnire inedită a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu o pianistă niponă: Chiyo Hagiwara l-a promovat în Japonia geniul lui Carl Filtsch

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Întâlnire inedită a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu o pianistă niponă: Chiyo Hagiwara l-a promovat în Japonia geniul lui Carl Filtsch

Miercuri, 1 octombrie 2025, a avut loc întâlnire inedită și emoționantă a elevilor Liceului Tehnologic Sebeș cu pianista niponă Chiyo Hagiwara.

Activitatea a fost inițiată și coordonată de prof. Nicoleta Faur-Cibu.

Chiyo Hagiwara, absolventă a Colegiului de Muzică din Tokyo, a reușit să transmită publicului muzica lui Carl Filtsch (1830-1845),  compozitor genial născut la Sebeș, într-un mod unic.

Mai mult, l-a promovat în îndepărtata Japonie unde în 2016, și-a lansat primul CD Carl Filtsch, cu titlul „Universul lui Carl Filtsch, discipol favorit al lui Chopin și compozitor genial”.

În 2024, pianista a fost invitată la Zilele muzicale „Carl Filtsch” de la Sebeș, ocazie cu care i s-a acordat titlul de „Cetățean de onoare” al orașului.

În mai 2025, i s-a decernat „Premiul Consulului general” din partea Ambasadei Japoniei în România și a fost numită „Ambasador al benevolenței/bunătății – Via Transilvanica”.

