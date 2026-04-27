FOTO | Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu

Elevii Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia, premiați la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa” 2026, de la Sibiu
Sâmbătă, 25 aprilie 2026, 6 echipe de elevi ai Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia au participat la Festivalul–Concurs Interjudețean „Adriana Popa”, organizat de Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu.
Elevii au prezentat proiecte (portofolii) în cadrul următoarelor secțiuni: Design vestimentar – creație textilă; Estetica și igiena corpului omenesc; Proiecte științifico-tehnice.
Rezultatele obținute au fost
*Premiul II – Design vestimentar – creație textilă
Tema: Ansamblul clasic în tonuri sobre
Elevi: Neghiu Raluca Bianca, Oancea Nicolas-Iulian
Profesori coordonatori: Zara Lucian, Ana Maria Nedeliov
*Premiul I – Estetica și igiena corpului omenesc
Tema: Epoca baroc
Elevi: Hanganu Denisa, Lungu Ecaterina
Profesor coordonator: Chețan Sanda
*Premiul II – Estetica și igiena corpului omenesc
Elev: Baciu Eva
Profesor coordonator: Tocu Ioana
*Premiul II – Proiecte științifico-tehnice
Tema: „Lavanda, aurul mov al naturii”
Elevi: Istrate Daria, Mihai Cristina (clasa a X-a A, Tehnician chimist de laborator)
Profesor coordonator: Cîrnaț Onica Mihaela
*Premiul I – Proiecte științifico-tehnice
Tema: „Siliciul – puntea dintre Pământ și tehnologie”
Elevi: Molnar Vivien, Varga Robert (clasa a X-a Cp, Operator ceramică fină)
Profesori coordonatori: Floca Alina, Vințan Asinefta
*Premiul II – Proiecte științifico-tehnice
Tema: „D&B Elixir”
Elevi: Turuș Heiuș Dariana (IX A), Penar Bianca (X A, Tehnician chimist de laborator)
Profesor coordonator: Pitea Carmen-Gabriela
„Felicitări tuturor elevilor și profesorilor pentru muncă, creativitate și performanță! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.
