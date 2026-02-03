Curier Județean

FOTO | Elevii Colegiul Militar din Alba Iulia, performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”: Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la cele două secțiuni

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

De

Elevii Colegiul Militar din Alba Iulia, performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”: Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la cele două secțiuni

Elevii Colegiul Militar din Alba Iulia au obținut performanțe remarcabile la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”. Au obținut 11 premii, mențiuni și premii speciale la cele două secțiuni.

Talentul, creativitatea și expresivitatea le-au adus elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia premii importante la Concursul Internațional de Poezie ,,Ocrotiţi de Eminescu”, o competiție de prestigiu ce promovează valorile culturii și literaturii române.

La cea de-a XXVI-a ediție a concursului, desfășurată la Palatul Cultural Blaj, în organizarea Asociațiunii ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, elevii militari au obținut 11 Premii, Mențiuni și Premii speciale la cele două secțiuni: Creație, respectiv Recitare.

Performanțele literare reușite sub coordonarea doamnelor profesoare Cosmina Mircea, Simona Mureșan, Nicoleta Dreghiciu și Claudia Moldovan, confirmă pasiunea elevilor pentru literatură și nivelul ridicat de pregătire.

Secțiunea Creație

-Elev fruntaș Sorin Filimon (clasa a X-a) – Premiul I
-Elev fruntaș Crina Stupariu (clasa a X-a) – Premiul II
-Elev Daria Avram (clasa a IX-a) – Premiul III
-Elev caporal Daniel Cârnaț (clasa a XI-a) – Premiul Special

Secțiunea Recitare din lirica eminesciană

-Elev fruntaș Crina Stupariu (clasa a X-a) – Premiul I
-Elev Cristian Nicola (clasa a IX-a) – Premiul II
-Elev caporal Teodor Căta (clasa a XI-a) – Premiul II
-Elev Maria Horodincu (clasa a IX-a) – Premiul – III
-Elev caporal Daniel Cârnaț (clasa a XI-a)- Mențiune
-Elev caporal Ionuț Font (clasa a XI-a) – Mențiune
-Elev Ștefan Sprivac (clasa a IX-a) – Premiul Special

