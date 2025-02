FOTO | Elevi de la Liceul Teoretic Teiuș instruiți în cadrul unor ateliere de educație non-formală: Program derulat de Fundația Leaders

Elevi de la Liceul Teoretic Teiuș instruiți în cadrul unor ateliere de educație non-formală: Program derulat de Fundația Leaders

21 de elevi din cadrul Liceului Teoretic Teiuș au fost formați prin intermediul programului „Exploratori de Viitor – Modulul de Angajabilitate” derulat de Fundația Leaders, ajutându-i pe elevi să-și descopere direcția profesională, dar și să își dezvolte abilitățile necesare pentru viitor, învățând cum să comunice mai bine, să lucreze în echipă și să rezolve problemele pe care le vor întâlni în viitoarea carieră.

Elevii au participat la două ateliere care au abordat formarea în domeniile colaborare și stiluri de comunicare. Aceste ateliere s-au desfășurat la Casa de Cultură Teiuș, într-un mediu non-formal, și s-au concentrat pe activități interactive menite să dezvolte abilitățile de colaborare și comunicare în echipă, de înțelegere a rolului în grup, de îmbunătățire a capacității de a lucra cu alții și de creare unor legături puternice cu colegii. Pe de altă parte, elevii au descoperit diferitele stiluri de comunicare și cum poți să le adaptezi în funcție de situație, au participat la simulări de interviuri în aer liber și au experimentat strategii de cum să te prezinți și să răspunzi la întrebări.

O vizită la un agent economic local le-a creat oportunitatea de a observa procesele de producție și de a interacționa cu profesioniști care au împărtăși din experiența lor cu scopul motivării elevilor să-și contureze propriul viitor profesional.

Fundația Leaders dezvoltă programe educaționale relevante pentru realitatea din România, oferind experiențe de leadership pentru elevi, studenți și profesioniști. Programul „Exploratori de Viitor” este creat special pentru elevii de liceu și are scopul de a pregăti tinerii pentru integrarea pe piața muncii.

„Programul „Exploratori de Viitor – Modul angajabilitate” dezvoltat de Fundația Leaders, a oferit elevilor noștri posibilitatea de a participa la ateliere și activități specifice cu scopul de a le dezvolta competențele necesare orientării în carieră și angajării”, a declarat profesorul Marius Cosmin Pintea, directorul Liceului Teoretic Teiuș, Alba.

„Programul „Exploratori de viitor” a fost o oportunitate excelentă de a aborda tematici inovative și de a încuraja gândirea creativă și anticipativă în rândul tinerilor. Colaborarea cu cei de la Leaders a fost una productivă, iar echipa a demonstrat un angajament constant în a stimula participanții să își extindă limitele gândirii. Cu toate acestea, consider că ar fi util să aprofundăm aspectele legate de implementarea practică a ideilor propuse, pentru a oferi o direcție mai clară celor care doresc să aplice conceptele discutate. În general, consider că proiectul a fost un succes și ar putea fi extins pentru a include și mai multe activități interactive”, a declarat Alex Balica, elev în clasa a X-a.

,,Programul a fost o experiență utilă. Activitatea bine organizată, oferindu-ne ocazia de a învăța despre lucrul în echipă și stilurile de comunicare. Activitățile interactive și vizita la fabrica Somaco au contribuit la o mai bună înțelegere a mediului de lucru. Au fost niște zile foarte frumoase și bine organizate.”(Luiza Obrejan, clasa a X-a) ,,A fost o experiență nouă și unică. Mi-a plăcut pentru că am reușit să întâlnesc colegi din liceu cu care nu am avut tangențe și că am învățat să lucrez mai bine într-o echipă”, a declarat Roxana Onilă, elevă în clasa a X-a.

„Mi-au plăcut, în mod special, cele două zile de training, activitățile au fost interactive. Am învățat ce înseamnă adaptarea în privința muncii în echipă. Am colaborat cu alți colegi cu care nu obișnuiam să lucrez”, a afirmat, la rândul său, Georgiana Oprița, și ea elevă în clasa a X-a.

