Curier Județean

FOTO | Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026

Elevul fruntaș Dragoș Floca, atlet în lotul de atletism al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, și-a demonstrat potențialul la Campionatul Național Masters, desfășurat în weekend în Sala de Atletism „Ioan Soter” din București.

„Într-o competiție în care a alergat alături de sportivi profesioniști, Dragoș a reușit să obțină rezultate foarte bune, care confirmă nu doar pregătirea riguroasă, ci și dorința lui de performanță: al treilea timp atât în proba de 400 m, cât și în cea de 800 m.

Dragoș a început să alerge de puțin timp, dar și-a format deja disciplina și dorința de a face performanță, pregătindu-se cu ambiție și perseverență atât în colegiul militar alături de colegi, cât și la clubul la care este legitimat, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.

Felicitări, îți dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 februarie 2026

De

Polițiștii din Alba, mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet: „Când plasați o comandă pe un site, asigurați-vă că nu e vorba de un site fals!” Inspectoratul de Poliție Județean Alba a transmis un mesaj special cu ocazia Zilei Siguranței pe Internet. „Astăzi, 10 februarie 2026, marcăm Ziua Siguranței pe Internet, eveniment global dedicat […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării: „Pentru asistența socială respingem orice măsură de diminuare a cheltuielilor de personal”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 februarie 2026

De

Angajații DGASPC Alba, acțiune de solidarizare cu protestul din primării Și membrii SINDICATULUI ACORD au protestat, marți, 10 februarie 2026, împotriva măsurilor de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan în pachetul de măsuri privind administrația. La protest, desfășurat în semn de solidaritate cu cel din primării, au luat parte și angajații DGASPC Alba, care activează în […]

Citește mai mult

Curier Județean

23–27 februarie 2026 | „Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Tabăra de zi pentru elevi organizată de Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei. Activități pregătite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

10 februarie 2026

De

„Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Tabăra de zi pentru elevi organizată de Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei. Activități pregătite În perioada 23–27 februarie 2026, Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei organizează tabăra de zi „Vacanță la Palat – Exploratorii istoriei”. Astfel, în vacanța ce urmează, le propunem părinților elevilor din ciclul primar un program educativ […]

Citește mai mult