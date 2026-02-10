FOTO | Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026
Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, performanță sportivă la Campionatul Național de Atletism în Sală Masters 2026
Elevul fruntaș Dragoș Floca, atlet în lotul de atletism al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, și-a demonstrat potențialul la Campionatul Național Masters, desfășurat în weekend în Sala de Atletism „Ioan Soter” din București.
„Într-o competiție în care a alergat alături de sportivi profesioniști, Dragoș a reușit să obțină rezultate foarte bune, care confirmă nu doar pregătirea riguroasă, ci și dorința lui de performanță: al treilea timp atât în proba de 400 m, cât și în cea de 800 m.
Dragoș a început să alerge de puțin timp, dar și-a format deja disciplina și dorința de a face performanță, pregătindu-se cu ambiție și perseverență atât în colegiul militar alături de colegi, cât și la clubul la care este legitimat, Clubul Sportiv Comunitar Sibiu.
Felicitări, îți dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
