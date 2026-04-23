FOTO | Echipa ISU Alba, calificată pentru al IV-lea an consecutiv la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat

Echipa ISU Alba s-a calificat, pentru al IV-lea an consecutiv, la faza națională la Competiția Națională de Descarcerare și Acordarea Primului Ajutor Calificat.

În perioada 22 – 23 aprilie, lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba a participat la Etapa Zonală a Competiției de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, potrivit ISU Alba.

După două zile de competiție acerbă, unde s-au întrecut cele mai bune echipe din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, echipa reprezentativă a ISU Alba a reusit să obțină următoarele rezultate:

– locul 1, la proba „Descarcerare din Autovehicule”;

– locul 2, la proba „Acordarea Primului Ajutor Calificat”; 

și premiul pentru : 

– cel mai bun comandant echipaj descarcerare – plt. maj. Sălistean Andrei;

– cea mai bună echipă de paramedici (sg. maj. Bolfea Claudiu, sg. maj. Gîta Stelian, plt. Vostinar Sergiu).

,,Felicitări, dragi colegi pentru rezultatele obținute! Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Lotul reprezentativ al ISU Alba a fost compus din: 

  • col. Zehan Sergiu  
  • plt. adj. șef Simion Iulius 
  • plt. adj. șef. Ciulic Ioan Constantin 
  • plt. maj. Săliştean Andrei 
  • plt. Voștinar Sergiu
  • plt. Nasta Cătălin
  • sg. maj. Gîta Stelian
  • sg. maj. Bolfea Claudiu

