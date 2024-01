FOTO Echipa ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia, la MEET Mania, Sibiu: Elevii și-au testat robotul și se pregătesc pentru etapa regională

Echipa ArmyBot a Colegiului Militar din Alba Iulia, la MEET Mania, Sibiu: Elevii și-au testat robotul și se pregătesc pentru etapa regională

Elevii care fac parte din echipa ArmyBot a Colegiului Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia și-au testat din nou robotul, de această dată la Sibiu, la MEET Mania, întâlnire organizată de echipa Gear Maniacs.

Însoțiți de doamna profesoară de fizică Dorina Filipescu, elevii au testat modificările pe care le-au adus robotului în ultima săptămână și au identificat ce mai trebuie schimbat sau îmbunătățit înaintea etapei regionale din luna februarie de la Cluj-Napoca.

Întâlnirea pasionaților de robotică a fost plină de provocări, elevii participanți având ocazia de a exersa și de a-și pune cunoștințele în practică, pentru a căpăta experiență în acest domeniu al viitorului.

„Ca experiență pentru noi, această întâlnire a fost esențială în dezvoltarea modelului final al robotului nostru pentru a reuși să obținem puncte importante la regională”, a spus liderul echipei de robotică, elevul caporal Brian Andrea.

Concursul de robotică FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiţie de robotică pentru liceeni din țară are loc în fiecare an și este organizat de Asociația Nație prin Educație.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI