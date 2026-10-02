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Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale

De unde își iau românii banii în 2026? Potrivit datelor INS, o gospodărie a avut la începutul anului venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Salariile domină clar balanța: 6.488 de lei, adică 68,1% din total, provin din salarii brute și alte drepturi salariale.

Petrecerea Divorțaților

Dar cât contează pensiile? Prestațiile sociale au adus în medie 1.904 lei pe lună, echivalentul a 20% din venituri, iar cea mai mare parte a sumei vine din pensii. Concret, pensiile au generat 1.633 de lei pe gospodărie, adică 17,1% din venitul total.

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Cu alte cuvinte, aproape un leu din fiecare șase care intră într-o gospodărie provine de la pensii.

Și restul banilor? Celelalte surse au ponderi mult mai mici:

*activitățile neagricole independente: 214 lei lunar (2,3%);

*agricultura: 115 lei (1,2%), la care se adaugă 56 de lei din vânzarea produselor agroalimentare, a animalelor și păsărilor;

*veniturile în natură: 587 de lei (6,2%), dintre care 472 de lei reprezintă consumul din resurse proprii.

Și proprietățile, adică chirii, dobânzi sau dividende? Aici cifrele sunt aproape nesemnificative: doar 14,75 lei pe lună per gospodărie, respectiv 0,15% din total. La fiecare 1.000 de lei încasați, mai puțin de 2 lei vin din proprietăți.

Media redusă poate ascunde însă o concentrare puternică a acestor venituri într-un grup restrâns de persoane.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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