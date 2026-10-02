Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale
Câți din banii românilor provin în 2026 din pensii: Date oficiale
De unde își iau românii banii în 2026? Potrivit datelor INS, o gospodărie a avut la începutul anului venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Salariile domină clar balanța: 6.488 de lei, adică 68,1% din total, provin din salarii brute și alte drepturi salariale.
Dar cât contează pensiile? Prestațiile sociale au adus în medie 1.904 lei pe lună, echivalentul a 20% din venituri, iar cea mai mare parte a sumei vine din pensii. Concret, pensiile au generat 1.633 de lei pe gospodărie, adică 17,1% din venitul total.
Citește și: Cine pierde cel mai mult în 2026 din cauza înghețării pensiilor în România
Cu alte cuvinte, aproape un leu din fiecare șase care intră într-o gospodărie provine de la pensii.
Și restul banilor? Celelalte surse au ponderi mult mai mici:
*activitățile neagricole independente: 214 lei lunar (2,3%);
*agricultura: 115 lei (1,2%), la care se adaugă 56 de lei din vânzarea produselor agroalimentare, a animalelor și păsărilor;
*veniturile în natură: 587 de lei (6,2%), dintre care 472 de lei reprezintă consumul din resurse proprii.
Și proprietățile, adică chirii, dobânzi sau dividende? Aici cifrele sunt aproape nesemnificative: doar 14,75 lei pe lună per gospodărie, respectiv 0,15% din total. La fiecare 1.000 de lei încasați, mai puțin de 2 lei vin din proprietăți.
Media redusă poate ascunde însă o concentrare puternică a acestor venituri într-un grup restrâns de persoane.
sursa: romaniatv.net
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Prognoza pe patru săptămâni publicată vineri, 2 octombrie 2026 de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată o toamnă mai caldă decât de obicei în toată țara, cu temperaturi peste medie în […]
Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi
Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi Piața mașinilor noi din România a continuat să scadă. Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11% în septembrie 2026 față de aceeași lună din 2025, la 10.952 de unități, potrivit datelor preliminare ale DGPCI analizate de APIA. ACAROM, care folosește […]
Pensii octombrie 2026. Când vin banii prin Poșta Română și când intră pensia pe card
Pensii luna octombrie 2026. Când vin banii prin Poșta Română și când intră pensia pe card Pensionarii din România trebuie să fie atenți la calendarul de plată pentru pensii în luna octombrie 2026. Data la care ajung banii diferă în funcție de modalitatea de plată aleasă: prin Poșta Română sau în cont bancar, pe card. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 2 noiembrie 2026: Temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit toamna. Prognoza...
Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi
Frână pe piața auto în 2026: Românii cumpără cu 11% mai puține mașini noi Piața mașinilor noi din România a...
Știrea Zilei
Update | Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț
Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț Un accident mortal a avut...
Video | Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de a avea pânza ei”
Ania Kuznețov, din Alba Iulia, prima expoziție de pictură, la doar 5 ani: „Totul a pornit de la dorința de...
Curier Județean
1 octombrie 2026 | Prezența unui URS, semnalată în Căpâlna: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în Căpâlna: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În localitatea Căpâlna a fost...
Video | Seniorii au cucerit ringul de dans, alături de nepoți, la Alba Iulia: Eveniment special de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2026
Seniorii au cucerit ringul de dans, alături de nepoți, la Alba Iulia: Eveniment special de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...