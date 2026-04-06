FOTO | Dr. Andrei Mureșan, medic ATI, se implică în activitatea de coordonare privind prelevarea de organe și țesuturi încă din 2013: „Chiar și la pensie, poți salva vieți”

Ioana Oprean

Deși pensionar, a revenit în Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare într-un moment critic și a făcut ceea ce știe cel mai bine: a salvat vieți.

„Chiar joi, 2 aprilie 2026, a reușit să transforme o pierdere într-o șansă la viață pentru alți oameni, când o femeie de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, pentru care familia a găsit puterea de a spune „Da” donării de organe, a oferit altor familii șansa de a-i avea pe cei dragi alături.

Datorită profesionalismului echipei ATI și de coordonare a spitalului băimărean, coordonată de dr. Adriana Stoicovici și dr. Andrei Mureșan – KDP, în urma acestei prelevări s-au putut realiza două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca și un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni.

În spatele acestui proces stau oameni care aleg să fie acolo, chiar și atunci când nu mai sunt obligați”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

„Donarea de organe înseamnă viață, înseamnă speranță și, uneori, este singura șansă pentru cineva care așteaptă. Dincolo de finalul unei vieți, există începuturi pentru altele”, spune dr. Andrei Mureșan.

sursa: Agenția Națională de Transplant

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vine o criză mare! Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!”

Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Vine o criză mare! Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!” „Vine o criză mare. Țineți mașinile acasă! Aveți nevoie de mâncare, de medicamente, de căldură și, mai nou, de drone!”, afirmă într-un comentariu Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director […]

Codul rutier 2026 | Şoferii din România ar putea scăpa de amendă dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii. Proiect de lege depus la Parlament

Şoferii din România ar putea scăpa de amendă dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii. Proiect de lege depus la Parlament Șoferii ar putea să nu mai fie amendați dacă nu prezintă fizic permisul și talonul mașinii, se arată într-un proiect de lege depus în Parlament de deputatul USR Alexandru Dimitriu. Parlamentarul spune că […]

Cum va fi VREMEA în Transilvania în Săptămâna Mare și de Paștele Ortodox 2026: Temperaturi negative noaptea, ninsori la munte și ploi

Cum va fi VREMEA în Transilvania în Săptămâna Mare și de Paștele Ortodox 2026: Temperaturi negative noaptea, ninsori la munte și ploi Vremea se va răci și va fi instabilă în Transilvania, fiind așteptate ninsori la munte și ploi, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni dată publicității luni, 6 aprilie 2026, de Administrația Națională de […]

