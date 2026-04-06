FOTO | Dr. Andrei Mureșan, medic ATI, se implică în activitatea de coordonare privind prelevarea de organe și țesuturi încă din 2013: „Chiar și la pensie, poți salva vieți”

Dr. Andrei Mureșan, medic ATI, se implică în activitatea de coordonare privind prelevarea de organe și țesuturi încă din 2013 : „ Chiar și la pensie, poți salva vieți”

Deși pensionar, a revenit în Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare într-un moment critic și a făcut ceea ce știe cel mai bine: a salvat vieți.

„Chiar joi, 2 aprilie 2026, a reușit să transforme o pierdere într-o șansă la viață pentru alți oameni, când o femeie de 71 de ani, aflată în moarte cerebrală, pentru care familia a găsit puterea de a spune „Da” donării de organe, a oferit altor familii șansa de a-i avea pe cei dragi alături.

Datorită profesionalismului echipei ATI și de coordonare a spitalului băimărean, coordonată de dr. Adriana Stoicovici și dr. Andrei Mureșan – KDP, în urma acestei prelevări s-au putut realiza două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca și un transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni.

În spatele acestui proces stau oameni care aleg să fie acolo, chiar și atunci când nu mai sunt obligați”, au transmis reprezentanții Agenției Naționale de Transplant.

„Donarea de organe înseamnă viață, înseamnă speranță și, uneori, este singura șansă pentru cineva care așteaptă. Dincolo de finalul unei vieți, există începuturi pentru altele”, spune dr. Andrei Mureșan.

sursa: Agenția Națională de Transplant

