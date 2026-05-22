„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT

„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba

Joi, 21 mai 2026, Guvernul a aprobat un nou memorandum prin care sunt deblocate posturile necesare pentru operaționalizarea creșelor nou-construite la nivel național, cu impact direct și asupra județului Alba.

Măsura vizează scoaterea la concurs a peste 850 de posturi la nivel național, aferente unui număr de 34 de creșe, majoritatea realizate prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat din PNRR și din Programul național de construcții de interes public sau social.

Memorandumul adoptat joi, 21 mai 2026 reprezintă o etapă de „operaționalizare” a infrastructurii de educație timpurie deja construite sau aflate în faza finală de recepție. Practic, statul nu deschide doar noi creșe, ci asigură și personalul necesar pentru funcționarea lor: educatori, îngrijitori, personal auxiliar și administrativ.

Documentul este corelat cu angajamentele României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde extinderea rețelei de creșe este o condiție pentru creșterea accesului la educație timpurie și sprijinirea familiilor tinere.

În total, pentru cele 34 de creșe vizate sunt prevăzute aproximativ 823–859 de posturi, în funcție de centralizările din anexele oficiale, iar ocuparea lor se va face prin concurs, după recepția finală a unităților.

Situația din județul Alba

Pentru județul Alba, memorandumul include două creșe:

*Alba Iulia – creșă mare: 36 de posturi

*Blaj – creșă mică: 18 posturi

Aceste unități fac parte din pachetul de creșe finanțate prin Programul „Sfânta Ana”, iar personalul va fi alocat în funcție de capacitatea fiecărei creșe și de structura standard a resursei umane (educatori puericultori, îngrijitori, asistenți medicali și personal administrativ).

Conform documentului, posturile vor fi scoase la concurs de către autoritățile competente după finalizarea lucrărilor și recepția creșelor. Angajările vor fi realizate cu încadrare în bugetele aprobate, fără suplimentări ale cheltuielilor de personal.

Memorandumul poate fi studiat AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI