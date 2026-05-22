„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba
Joi, 21 mai 2026, Guvernul a aprobat un nou memorandum prin care sunt deblocate posturile necesare pentru operaționalizarea creșelor nou-construite la nivel național, cu impact direct și asupra județului Alba.
Măsura vizează scoaterea la concurs a peste 850 de posturi la nivel național, aferente unui număr de 34 de creșe, majoritatea realizate prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat din PNRR și din Programul național de construcții de interes public sau social.
Memorandumul adoptat joi, 21 mai 2026 reprezintă o etapă de „operaționalizare” a infrastructurii de educație timpurie deja construite sau aflate în faza finală de recepție. Practic, statul nu deschide doar noi creșe, ci asigură și personalul necesar pentru funcționarea lor: educatori, îngrijitori, personal auxiliar și administrativ.
Documentul este corelat cu angajamentele României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), unde extinderea rețelei de creșe este o condiție pentru creșterea accesului la educație timpurie și sprijinirea familiilor tinere.
În total, pentru cele 34 de creșe vizate sunt prevăzute aproximativ 823–859 de posturi, în funcție de centralizările din anexele oficiale, iar ocuparea lor se va face prin concurs, după recepția finală a unităților.
Situația din județul Alba
Pentru județul Alba, memorandumul include două creșe:
*Alba Iulia – creșă mare: 36 de posturi
*Blaj – creșă mică: 18 posturi
Aceste unități fac parte din pachetul de creșe finanțate prin Programul „Sfânta Ana”, iar personalul va fi alocat în funcție de capacitatea fiecărei creșe și de structura standard a resursei umane (educatori puericultori, îngrijitori, asistenți medicali și personal administrativ).
Conform documentului, posturile vor fi scoase la concurs de către autoritățile competente după finalizarea lucrărilor și recepția creșelor. Angajările vor fi realizate cu încadrare în bugetele aprobate, fără suplimentări ale cheltuielilor de personal.
Memorandumul poate fi studiat AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată ANM a actualizat vineri dimineața informarea meteo de vreme rea în mai multe regiuni din România. În intervalul 22 mai, ora 10.00 – 23 mai, ora 21.00, vor fi instabilitate […]
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România în iunie 2026: Perioade cu temperaturi mai mari decât normalul perioadei și ploi puține. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie a făcut publică vineri, 22 mai 2026, progonza meteo pe 4 săptămâni. Conform estimărilor meteorologilor, până în 22 iunie 2026, vor fi perioade cu temperaturi mai […]
Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei
Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice vor fi alocate 300 de milioane de lei, un buget majorat față de anul precedent, pentru susținerea continuă a procesului de înnoire a parcului auto național și pentru încurajarea casării autovehiculelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba Joi, 21 mai...
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui...
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
Curier Județean
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor”...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...