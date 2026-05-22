FOTO | Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști

Acțiune pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori în Alba: Amenzi de aproape 30.000 de lei și peste 120 metri cubi de lemn confiscați de polițiști

Polițiștii din Alba au dat amenzi de aproape 30.000 de lei și au confiscat peste 120 de metri cubi de lemn în timpul unei acțiuni în județ pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale.

În perioada 19 – 21 mai 2026, Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o acțiune, cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

La acțiune, alături de polițiști, au participat lucrători din cadrul Gărzii Forestiere Județene Alba.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 65 de controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost aplicate 115 sancțiuni contravenționale, dintre care 14 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, în valoare totală de 29.219 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 122,68 metri cubi de material lemnos, în valoare de 32.267 de lei.

