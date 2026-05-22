Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui urs a fost semnalată din nou în comuna Rimetea, intervenția jandarmilor în zonă fiind în desfășurare.
În Rimetea a fost semnalată din nou prezența unui urs. Reamintim că marți, 19 mai 2026, sălbăticiunea a fost zărită în comună.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Citește și: Prezența unui URS, semnalată în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate.
Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul
În primul rând, și poate cel mai important sfat, este să îți păstrezi, pe cât posibil, calmul. Da, este greu să te menții liniștit înt-o întâlnire cu un potențial vital extrem de crescut, însă trebuie să te mobilizezi, să tragi de câteva ori aer în piept și să fii cât poți de atent la comportamentul ursului.
Observă dacă animalul este agresiv, dacă este pur și simplu în trecere sau dacă mănâncă. Un alt sfat oferit de salvamontiști este următorul: indiferent de comportamentul ursului, încearcă să te retragi cu mișcări cât mai lente, cât mai ușoare și nu bruște, care ar putea fi percepute ca un semn de agresiune din partea ta.
La fel de important este să păstrezi contactul vizual cu animalul sălbatic, pentru a-i vedea mișcările, comportamentul. Evită, însă, pe cât posibil să îl privești țintă în ochi. Acest lucru poate fi interpretat de urs tot ca un semn de agresiune din partea ta.
Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.
Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun” Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de Tudor Furdui Iancu și Nicolae Furdui Iancu într-o postare pe o rețea de socializare. […]
VIDEO | Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii
Poarta I a Cetății Alba Carolina, la un pas de inaugurare după lucrările de restaurare. De când o vor putea revedea albaiulienii și turiștii Inaugurarea Porții I a Cetății Alba Carolina, după lucrările de restaurare, va avea loc pe data de 27 mai 2026. Astfel, turiștii și albaiulienii o vor putea vedea și vizita din […]
23 mai 2026 | „Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine”
„Ziua Binelui”, marcată în premieră în Alba Iulia: „În această zi să fim mai buni, să nu ne facem rău și să ne unim pentru a face bine” „Ziua Binelui” va fi marcată în premieră în Alba Iulia, sâmbătă, 23 mai 2026, la inițiativa unui cetățean al municipiului, Oliviu Gașpar. „Ziua Binelui” a fost instituită […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba. DOCUMENT
„Undă verde” de la Guvern pentru deblocarea posturilor necesare în creșe nou-construite: Care este situația din Alba Joi, 21 mai...
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea meteo de vreme rea, actualizată
22-23 mai 2026 | ANM anunță furtuni, grindină, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni din România. Informarea...
Știrea Zilei
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Rimetea: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă Prezența unui...
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o rugăciune pentru un suflet bun”
Doliu în familia Furdui-Iancu: Viorica Furdui, mamă, bunică și străbunică, a trecut la cele veșnice. ,,O lumânare aprinsă și o...
Curier Județean
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
22 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă...
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor” și la manifestările sportive, cultural-artistice, religioase din județ
Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 23-24 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la evenimentele de ,,Noaptea Muzeelor”...
Politică Administrație
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005
Primăria Sebeș: Anunț de participare privind acordarea de finanțări nerambursabile – Legea 350/2005 Primăria Sebeș a emis un comunicat de...
Opinii Comentarii
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi
Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini,...