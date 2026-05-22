FOTO | Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș

Doi tineri din Blaj, REȚINUȚI: Ar fi furat produse alimentare și băuturi alcoolice, în valoare de 2.000 de lei, din supermarketurile din oraș

Doi tineri din Blaj, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost reținuți de polițiști după ce ar fi furat produse alimentare, băuturi alcoolice și articole de curățenie din mai multe supermarketuri din municipiu.

Prejudiciul provocat este estimat, de oamenii legii, la aproximativ 2.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de doi tineri, în vârstă de 18 și 19 ani, din municipiu, care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și furt calificat.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în perioada 5-18 mai 2026, tinerii ar fi sustras, din incinta unor supermarketuri din Blaj, produse alimentare, băuturi alcoolice și produse de curățenie, în valoare de 2.000 de lei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

