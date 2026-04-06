FOTO | Două premii și o mențiune obținute de elevii din Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026

Două premii și o mențiune obținute de elevii din Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026

În perioada 28 martie – 2 aprilie 2026 s-a desfășurat, la Suceava, etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026.

Elevii Răchieriu Andrei, Ivan Petra, Paul Andreia, Varvara Radu, Marian Sophie Elena, Voina Marius Mihai și Dahinten Sophie s-au calificat la etapa națională desfășurată în această perioadă.

La competiție, județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi (doi elevi retrăgându-se pentru a participa la alte competiții):

Paul Andreia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonator: prof. Moldovan Alina

Varvara Radu, clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana

Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana

Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana

Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena

Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:

Mențiune – Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana

Premiul al II-lea – Proiect – Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana

Premiul al II-lea – Proiect – Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena

„Felicitări elevilor, profesorilor coordonatori și părinților! Mulțumiri doamnei profesoare Moldovan Alina de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, care a însoțit lotul în această perioadă!, a transmis Inspector școlar pentru limbi moderne, Prof. Camelia Oniga.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI