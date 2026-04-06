FOTO | Două premii și o mențiune obținute de elevii din Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026

Două premii și o mențiune obținute de elevii din Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026

În perioada 28 martie – 2 aprilie 2026 s-a desfășurat, la Suceava, etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026.

Elevii Răchieriu Andrei, Ivan Petra, Paul Andreia, Varvara Radu, Marian Sophie Elena, Voina Marius Mihai și Dahinten Sophie s-au calificat la etapa națională desfășurată în această perioadă.

La competiție, județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi (doi elevi retrăgându-se pentru a participa la alte competiții):

  • Paul Andreia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonator: prof. Moldovan Alina
  • Varvara Radu, clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
  • Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
  • Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana
  • Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena

Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:

  • Mențiune – Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana
  • Premiul al II-lea – Proiect – Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
  • Premiul al II-lea – Proiect – Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena

„Felicitări elevilor, profesorilor coordonatori și părinților! Mulțumiri doamnei profesoare Moldovan Alina de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, care a însoțit lotul în această perioadă!, a transmis Inspector școlar pentru limbi moderne, Prof. Camelia Oniga.

Primăria Ciugud achiziționează o stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice: Procedură în derulare

Primăria Ciugud achiziționează o stație de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice: Procedură în derulare Primăria Ciugud a lansat, joi, 26 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de furnizare, instalare și punere în funcțiune a unei stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice. Procedura se […]

Turismul din Alba, în declin: Mai puțini turiști și mai puține înnoptări în ianuarie 2026. Județul, ultimul în regiunea Centru la gradul de ocupare

Turismul din Alba, în declin: Mai puțini turiști și mai puține înnoptări în ianuarie 2026. Județul, ultimul în regiunea Centru la gradul de ocupare Numărul turiștilor cazați în județul Alba a scăzut în ianuarie 2026. În total, 12.562 de persoane au fost cazate în unitățile turistice cu cel puțin 10 locuri, cu 13% mai puține […]

O profesoară universitară din Statele Unite ale Americii va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: Cine este Prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis

O profesoară universitară din Statele Unite ale Americii va primi titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: Cine este Prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis Senatul UAB a aprobat în ședința din 25 martie 2026 acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918" din Alba […]

