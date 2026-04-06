FOTO | Două premii și o mențiune obținute de elevii din Alba la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026
În perioada 28 martie – 2 aprilie 2026 s-a desfășurat, la Suceava, etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă 2026.
Elevii Răchieriu Andrei, Ivan Petra, Paul Andreia, Varvara Radu, Marian Sophie Elena, Voina Marius Mihai și Dahinten Sophie s-au calificat la etapa națională desfășurată în această perioadă.
La competiție, județul Alba a fost reprezentat de următorii elevi (doi elevi retrăgându-se pentru a participa la alte competiții):
- Paul Andreia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonator: prof. Moldovan Alina
- Varvara Radu, clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
- Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
- Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana
- Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena
Lotul s-a întors acasă cu distincții meritorii:
- Mențiune – Voina Marius Mihai, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonator: prof. Suciu Roxana
- Premiul al II-lea – Proiect – Marian Sophie Elena, clasa a XI-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, coordonator: prof. Rusu Petriana
- Premiul al II-lea – Proiect – Dahinten Sophie, clasa a X-a, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, coordonatori: prof. Mucsi-Amaritei Andreea / prof. Damian Elena
„Felicitări elevilor, profesorilor coordonatori și părinților! Mulțumiri doamnei profesoare Moldovan Alina de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, care a însoțit lotul în această perioadă!, a transmis Inspector școlar pentru limbi moderne, Prof. Camelia Oniga.
