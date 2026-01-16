FOTO | Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat oficial în familia Forțelor Terestre Române. Câte astfel de vehicule blindate vor fi în total
Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române
Primele blindate de tip ușor COBRA II 4×4 au fost recepționate și urmează să fie repartizate structurilor din Forțele Terestre.
Blindatele Cobra II 4×4 sunt fabricate în Turcia. Este vorba despre maşini de luptă folosite pentru transportul rapid al trupelor terestre, în caz de conflict.
Peste 1.000 de astfel de vehicule vor intra în dotarea Armatei României.
COBRA II este un vehicul blindat cu mobilitate ridicată, de tip MRAP (Mine Resistant and Ambush Protected) operat de un echipaj format din 4 militari.
Are o masă totală de 12 t, atinge viteza maximă de 120 km/h și poate urca pante longitudinale de înclinație maximă 70% și pante tranversale de înclinație maximă 40%.
foto: Cristian Dobre
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
„Fost-ai lele…”: România, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor
Români, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor În 2024, România și Bulgaria au înregistrat cele mai scăzute niveluri ale prețurilor pentru bunurile de consum și serviciile incluse pentru consumul gospodăriei din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), pe baza calculelor Eurostat din luna […]
Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale: Transmisiunile live, în care tinerii sunt încurajați să comită fapte ilegale și adună mii de vizualizări, pot avea urmări grave. Avertismentul Poliției
Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale: Transmisiunile live, în care tinerii sunt încurajați să comită fapte ilegale și adună mii de vizualizări, pot avea urmări grave. Avertismentul Poliției Provocările periculoase pe TikTok pot deveni pe loc dosare penale, avertizează polițiștii. Un nou fenomen periculos apărut în mediul online ridică semne serioase […]
Amenzi de peste 6 milioane de euro și 80 de operatori economici închiși temporar, în luna decembrie. Anunțul ANPC
Amenzi de peste 6 milioane de euro și 80 de operatori economici închiși temporar, în luna decembrie. Anunțul ANPC În luna decembrie, au fost verificați peste 6.700 de operatori economici, de către ANPC, în toată ţara şi a suspendat temporar activitatea a 80 dintre aceştia. Comisarii instituţiei, care au analizat 4.000 de reclamaţii, au dat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat oficial în familia Forțelor Terestre Române. Câte astfel de vehicule blindate vor fi în total
Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române Primele blindate de tip ușor COBRA II...
„Fost-ai lele…”: România, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor
Români, printre cele mai ieftine țări din UE în 2024 la capitolul costul alimentelor În 2024, România și Bulgaria au...
Știrea Zilei
FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”
Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate...
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba: O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. Intervin pompierii
ACCIDENT în Alba: O mașină a acroșat o conductă de gaz în Cetatea de Baltă. Intervin pompierii Un accident s-a...
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start: Când vor începe lucrările
Construirea primului supermarket Penny dintr-o comună din Alba aproape de start Miercuri, 14 ianuarie 2026, a fost emis anunțul privind...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Cinstitul lanţ al Sfântului Apostol Petru Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este...
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea În 16 ianuarie, este Ziua Internaţională a Statului Degeaba. Se...