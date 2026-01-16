Actualitate

FOTO | Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat oficial în familia Forțelor Terestre Române. Câte astfel de vehicule blindate vor fi în total

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Dotări noi pentru armată: COBRA II a intrat în familia Forțelor Terestre Române

Primele blindate de tip ușor COBRA II 4×4 au fost recepționate și urmează să fie repartizate structurilor din Forțele Terestre.

Blindatele Cobra II 4×4 sunt fabricate în Turcia. Este vorba despre maşini de luptă folosite pentru transportul rapid al trupelor terestre, în caz de conflict.

Peste 1.000 de astfel de vehicule vor intra în dotarea Armatei României.

COBRA II este un vehicul blindat cu mobilitate ridicată, de tip MRAP (Mine Resistant and Ambush Protected) operat de un echipaj format din 4 militari.

Are o masă totală de 12 t, atinge viteza maximă de 120 km/h și poate urca pante longitudinale de înclinație maximă 70% și pante tranversale de înclinație maximă 40%.

foto: Cristian Dobre

