FOTO: Doi înotători de la LPS Alba Iulia, la naționalele de poliatlon copii, 10 ani | Recorduri personale pentru Lorand Palfi și Pavel Peterliceanu

Voleibaliștii Tudor Bălău și Andrei Șuteu (CSȘ Blaj), convocați la lotul național al României Under 16 Vești excelente pentru CSȘ Blaj, care are doi tineri voleibaliști convocați la lotul național al României Under 16! Este vorba despre Tudor Andrei Bălău și Andrei Șuteu, ambii componenți ai formației pregătite de antrenorul Alexandru Man. Astfel, cei doi […]