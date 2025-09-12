FOTO | Diplomă pentru excelența în educație primită de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Diplomă pentru excelența în educație primită de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Rezultatele deosebite obținute de către elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iuliala faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare în anul școlar precedent și meritul cadrelor didactice ale instituției au fost premiate, joi, 11 septembrie 2025, de către Primăria Municipiul Alba Iulia în cadru festiv la Muzeul Principia.

Doi elevi și doi absolvenți, alături de cadrele didactice care i-au pregătit au primit premii și diplome, ca o recunoaștere a dedicării, perseverenței și muncii, arătând în același timp că efortul și performanțele tuturor sunt apreciate.

Iată premianții:

*Absolvent Roxana Bizău – Premiu special la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română – profesor coordonator Cosmina Mircea;

*Elev caporal Andrea Buontempo – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană – pregătire individuală;

*Absolvent Ștefan Orlea – Premiu special la faza națională a Olimpiadei Interdisciplinare de Limba și literatura română și religie „Cultură și spiritualitate românească” și a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox – profesori coordonatori Cosmina Mircea și părintele Ioan Nistor;

*Elev caporal Francesco Jipa – Mențiune la faza națională a Olimpiadei de Religie, cultul baptist, creștin după evanghelie – profesor coordonator părintele Bogdan Avram.

De asemenea, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a primit din partea administrației locale o diplomă pentru excelența în educație.

„Felicitări tuturor pentru rezultatele deosebite și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

foto: Municipiul Alba Iulia

