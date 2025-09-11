VIDEO | Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate. LISTA
Elevii și profesorii PERFORMERI din Alba Iulia, premiați la Muzeul Principia: 50.000 de lei alocați de autoritățile locale pentru festivitate
Joi, 11 septembrie 2025, la Muzeul Principia a avut loc festivitatea de premiere a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din Alba Iulia care, în anul școlar 2024-2025, au obținut rezultate deosebite la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit.
Autoritățile locale au alocat pentru festivitate 50.000 de lei din bugetul local.
Suma a fost folosită pentru premiile în bani, diplome și alte cheltuieli organizatorice.
„Municipiul Alba Iulia trebuie să recunoască și răsplătească eforturile elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar locale care obțin distincții la etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv concursurilor școlare relevante organizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), dar și la etapa lor internațională recunoscută de MEC, precum și ale cadrelor didactice care i-au pregătit, toți fiind modele și surse de inspirație pentru tânăra generație și întreaga comunitate”, se arată într-un raport de specialitate al Compartimentului Învățământ din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.
Lista celor premiați cuprinde următoarele nume:
1. PIȚU EDUARD – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A ,PREMIUL I / MEDALIE DE AUR OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ (PROF. RUSU VALENTINA)
2. GÎNGIOVEANU VICTORIA SOFIA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, PREMIUL I OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICELIMBA ITALIANĂ (PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ)
3. BELEIU DENISA-SORINA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL III OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. OPREAN ANCUȚA-LAURA)
4. BELEIU DENISA-SORINA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL SPECIAL OLIMPIADA INTERDICIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” (PROF. MARINCAȘ MARINELA / OPREAN ANCUȚA LAURA)
5. MARIAN SOPHIE ELENA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, PREMIUL III- proba de proiect OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ RUSU (PROF. RUSU PETRIANA)
6. POPA VLAD-PETRU – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, MENȚIUNE M.E.C., PREMIUL SPECIAL UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA, MEDALIE DE ARGINT
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE MATEMATICE DIN ROMÂNIA ȘI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE FIZICĂ, CALIFICAT
PROBA BARAJ SELECȚIE LOT LĂRGIT OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ (PROF. NEGUCIOIU CONSTANTIN)
7. POPA VLAD-PETRU – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, MENȚIUNE (M.E.C.) / MEDALIE DE ARGINT (SRF) OLIMPIADA DE FIZICĂ (PROF. NEGUCIOIU CONSTANTIN)
8. BINȚINȚAN VLAD – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, MENȚIUNE / MEDALIE DE ARGINT OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ APLICATĂ ACADNET (PROF. PALCU CARMEN)
9. POP NOEMI ELENA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE-LIMBA ITALIANĂ (PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ)
10. MOGA VICTORIA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, MENȚIUNE – M.E.C. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ „TINERII DEZBAT” (PROF. MARINCAȘ MARINELA)
11. KRIȘAN-TRUȚA IOANA-MIHAELA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MEDALIE DE BRONZ (S.R.F.) OLIMPIADA DE FIZICĂ (PROF. NEGUCIOIU CONSTANTIN)
12. ADAM ECATERINA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (PROF. BUSUIOC CARMEN)
13. MICLEA ROBERTA ANDRADA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (PROF. MARINCAȘ
MARINELA)
14. TELEVKA IOAN ALEXANDRU – CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ALBA/COLEGIUL NAȚIONAL
„HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”, CLASA A X-A, PREMIUL SPECIAL (M.E.C.) OLIMPIADA DE BIOLOGIE (PROF. TODORAN SIMONA / PAȘCA ADRIANA)
15. COSTEA CARINA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A PREMIU SPECIAL OLIMPIADA DE GEOGRAFIE (PROF. APOLZAN COSMIN / TODORAN FER MONICA)
16. HADA ROBERT FLORIN – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE (PROF. MOLDOVAN DUMITRU)
17. PUȘCĂU MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIUL SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (OPREAN ANCUȚA-LAURA)
18. ZANCA ALEXANDRA MARIA – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE SPECIALĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ (PROF. RUSU SOFICA)
19. GEANTĂ INGRID – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE SPECIALĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ (PROF. BĂDĂU GEORGETA)
20. BISTRAE BOGDAN – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, DIPLOMĂ DE ONOARE (S.R.F.) OLIMPIADA DE FIZICĂ (PROF. NEGUCIOIU CONSTANTIN)
21. NIȚESCU TUDOR – COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘI REFERATE ȘTIINȚIFICE – DISCIPLINA GEOGRAFIE (PROF. TODORAN FER
MONICA)
22. BULAC NICOLAE ANDREI – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A VII-A, PREMIUL II – VIOARĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (PROF. ROȘIU MIHAELA /
PÂRJOL OVIDIU)
23. TUDOR DAVID – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A VIII-A, PREMIUL II – CHITARĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (PROF. TUDOR DRAGOȘ)
24. PAȘCA PETRA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A X-A, PREMIUL II – FLAUT OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE
MUZICALE (PROF. DAMIAN EMMA / PÂRJOL OVIDIU)
25. CLEJA IONUȚ – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A X-A, PREMIUL II – TARAGOT OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE
MUZICALE (PROF. OLTEAN ALIN / PAUL OLIVIU)
26. GEOGEAN SERGIU – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, PREMIUL III – NAI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE
MUZICALE (PROF. TRIF AURELIAN / MANIU SIXTINE)
27. ALB ANAMARIA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIUL III – CANTO
POPULAR OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE
MUZICALE (PROF. CRAIU TEODORA / PAUL OLIVIU)
28. BINȚINȚAN TUDOR – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIUL III – CERAMICĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI (PROF. POP CRISTINA / BAR
LIVIA)
29. FLEȘER MIRUNA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XI-A PREMIUL III – MODĂ OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI (PROF. OLINCA ALEXANDRINA / BAR
LIVIA)
30. BURDE ELIANA MARIA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL III – NAI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE (PROF. TRIF AURELIAN / MANIU SIXTINE)
31. CONSTANTINESCU FELIX – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, MENȚIUNE – PIAN OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE (PROF. SIMION CECILIA)
32. POP CĂTĂLIN – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, MENȚIUNE – VIOLONCEL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE (prof: CLAMBA DARIUS / PÂRJOL OVIDIU)
33. MOLDOVAN ESTERA-IOANA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, MENȚIUNE – ISTORIA ARTEI OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI ISTORIA ARTEI (PROF. DRAGOMAN COSMIN)
34. ALMĂȘAN MIHAI – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A VIII-A, PREMIU SPECIAL –
VIOARĂ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ (PROF. ROȘIU MIHAELA /
PÂRJOL OVIDIU)
35. ZAHARIE AMALIA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIU SPECIAL –
CANTO POPULAR OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII
TEORETICE MUZICALE (PROF. BERECZKI MIHAELA / PAUL OLIVIU)
36. ISPAS DIANA – LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIU SPECIAL – CANTO CLASIC OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE (PROF. RUSAN ROXANA / PÂRJOL LILIA)
37. BREAZU IULIAN DARIUS – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL I OLIMPIADA NAȚIONALĂ PENTRU SEMINARIILE ȘI LICEELE TEOLOGICE ORTODOXE DISCIPLINE DE SPECIALITATE (PROF. PINTEA EUGEN MENUȚ)
38. VLĂZAN ANDREI IOAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, PREMIUL II- M.E.C. OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ RÎȘTEIU (PROF. ANGELA)
39. RUSU EFREM – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A IX-A, MENȚIUNE – M.E.C. MEDALIE DE ARGINT OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ (PROF. POPA GHEORGHE)
40. DAN RIAN-CONSTANTIN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, MENȚIUNE – M.E.C. MEDALIE DE ARGINT OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)
41. POP MIRUNA – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, MENȚIUNE OLIMPIADA DE ISTORIE (PROF. TEOMPA AVIU ȘTEFAN)
42. RAIU CRISTINA PAULA – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, MENȚIUNE OLIMPIADA DE SOCIOLOGIE (PROF. COCONU LAURENȚIU)
43. PÎCLIȘAN IOAN CRISTIAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MEDALIE DE BRONZ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ (PROF: RÎȘTEIU ANGELA)
44. ȚUCHEL IOAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, MEDALIE DE BRONZ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ POPA (PROF. GHEORGHE)
45. NICULA GABRIEL-MIHAI SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, MEDALIE DE BRONZ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI CLASICE: GREACĂ VECHE, LATINĂ (PROF. RÎȘTEIU ANGELA)
46. GURGHIAN DENIS-RĂZVAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A X-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA DE GEOGRAFIE (PROF. BENICEAN EUGEN)
47. CREIVEAN MAIA DENISA – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIUL I SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘI REFERATE ȘTIINȚIFICE – DISCIPLINA ISTORIE (PROF. TEOMPA AVIU ȘTEFAN)
48. IANCU MIHNEA-BOGDAN – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A VII-A, PREMIUL III CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-
VII” (PROF. BENICEAN EUGEN)
49. URSU VALERIU – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A V-A, PREMIU SPECIAL S.G.R. CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-VII” (PROF. APACHIȚEI ANCA)
50. VOMVEA TUDOR – SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, CLASA A VII-
A, PREMIU SPECIAL S.G.R. CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-
VII” (PROF. BENICEAN EUGEN)
51. RAKOSI ARNOLD LEVENTE – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA, CLASA A XI-A, PREMIUL I OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ ÎN LIMBA
MAGHIARĂ (PROF. FARKAS ERVIN)
52. KONRAD MIHALY – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA
IULIA, CLASA A IX-A, PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ ÎN LIMBA
MAGHIARĂ (PROF. FARKAS ERVIN)
53. VARGA ISTVAN – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA
IULIA, CLASA A X-A, PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ ÎN LIMBA
MAGHIARĂ (PROF. FARKAS ERVIN)
54. CSIKI ERVIN – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA
IULIA, CLASA A XII-A, MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ ÎN LIMBA
MAGHIARĂ (PROF. FARKAS ERVIN)
55. BOGDAN DAVID – LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA
IULIA, CLASA A VII-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU
MINORITĂȚI (PROF. DIMITRIU LIGIA)
56. BUONTEMPO ANDREA – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE-LIMBA ITALIANĂ (PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ)
57. JIPA FRANCESCO SORINEL – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. AVRAM BOGDAN-LAURENȚIU)
58. ORLEA CRISTIAN ȘTEFAN – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. NISTOR IOAN)
59. ORLEA CRISTIAN ȘTEFAN – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIUL SPECIAL OLIMPIADA INTERDICIPLINARĂ „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” (PROF. NISTOR IOAN / MIRCEA COSMINA)
60. BIZĂU ROXANA GEORGIANA – COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, CLASA A XII-A, PREMIU SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (PROF. MIRCEA COSMINA)
61. TODOCA TOMA ANDREI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA, CLASA A VI-A, DIPLOMĂ DE ONOARE (S.R.F.) OLIMPIADA DE FIZICĂ (PROF. POP ANTONIA)
62. CIOTÎRCĂ RAREȘ GEORGE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA, CLASA A V-A, MENȚIUNE CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-VII” (PROF. LĂNCRĂNJAN
FLOARE)
63. VESI RĂZVAN MIHAI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA, CLASA A VI-A, MENȚIUNE CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-VII” (PROF. LĂNCRĂNJAN
FLOARE)
64. CADAR ALEXANDRU ADRIAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA, CLASA A VI-A, PREMIU SPECIAL S.G.R. CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-
VII” (PROF. LĂNCRĂNJAN FLOARE)
65. JOLDEȘ PETRU – LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA, CLASA A VII-A, PREMIUL I OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. CIOREA CONSTANTIN)
66. JOLDEȘ MATEI – LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA, CLASA A V-A, MENȚIUNE OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. CIOREA CONSTANTIN)
67. JOLDEȘ PETRU – LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA, CLASA A VII-A, MEDALIE DE BRONZ OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ (BOLOGA MARIA TEODORA)
68. AOUN PAOLA ALEXANDRA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ALBA IULIA, CLASA A VII-A, PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ (PROF. MOCANU GLIGAN ANCA)
69. CETEAN TUDOR GABRIEL – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AVRAM IANCU” ALBA IULIA, CLASA A V-A, PREMIUL SPECIAL OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PROF. FLOREA SIMONA)
70. RĂCHIERIU ANDREI – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA/CENTRUL JUDEȚEAN DE
EXCELENȚĂ, CLASA A VII-A, DIPLOMĂ DE ONOARE (S.R.F.) OLIMPIADA DE FIZICĂ (PROF. CHIȘ ANDA CLAUDIA
/ MAIERESCU MARIANA)
71. CRIȘAN DRAGOȘ LEONARDO – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA, CLASA A VIII-A, PREMIUL II OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE (PREGĂTIRE INDIVIDUALĂ)
72. INEL ANA SARA – LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA, CLASA A X-A, MENȚIUNE OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ (PROF. MUNTEAN ALINA CORNELIA)
73. DINCĂ ANDREI-ȘERBAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA, CLASA A V-A, MENȚIUNE CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-VII” (PROF. AVRAM MARCELA)
74. ENCULESCU EMILIAN-FLORIN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA, CLASA A VII-
A, PREMIU SPECIAL S.G.R. CONCURSUL „TERRA – MICA OLIMPIADĂ DE GEOGRAFIE PENTRU CLASLE V-
VII” (PROF. LUCA MIHAELA)
