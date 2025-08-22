FOTO | Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov
Diana Ciurbe, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
Sublocotenent Diana Ciurbe a absolvit în această vară Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov ca șef de promoție la specializarea Radiolocație.
Citește și: FOTO | Unde își continuă studiile Flavius Taflan, șeful Promoției 2025 „Regina Maria – 150” a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: Sfaturi pentru viitorii absolvenți
Diana este absolventă a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Promoția 2022 și la fel ca și în domeniul pe care l-a ales, s-a focusat asupra carierei sale militare, alocând timp pregătirii, investind multă muncă și dedicare.
La începutul carierei de ofițer, Diana mărturisește că parcursul educațional în colegiul militar și mai apoi în academie, i-a adus dezvoltarea profesională și personală care a ajutat-o să ajungă în acest moment, fiind recunoscătoare pentru sprijinul primit de la cei care au îndrumat-o în acest demers și cei apropiați. gândindu-se la viitor, Diana își dorește să facă față provocărilor care vor apărea, iar generațiile viitoare să găsească în ea un sprijin.
„Anii petrecuți în Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au fost acei ani în care mi-am clădit întreaga formare profesională și personală. Acolo am învățat că disciplina, respectul și devotamentul sunt valorile cheie pentru oricine își dorește să îmbrace haina militară. Continuarea studiilor la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov a însemnat trecerea la o etapă superioară de pregătire, unde am dobândit competențe specifice și o viziune complexă asupra rolului pe care îl avem în apărarea spațiului aerian național. Finalizarea acesteia ca șef de promoție pe specializare este pentru mine o confirmare a muncii depuse și a sprijinului celor care m-au îndrumat. Privesc această reușită nu doar ca pe o realizare personală, ci și ca pe un angajament pentru viitor, acela de a mă ridica mereu la înălțimea responsabilităților pe care le am. Pentru viitor, îmi propun să îmi continui dezvoltarea profesională, să îmi aduc contribuția la consolidarea securității aeriene și să fiu un sprijin pentru generațiile care vin din urmă”, a spus Diana.
„Felicitări, Diana pentru rezultatele obținute, suntem mândri de tine și își dorim mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
foto: Diana Ciurbe (arhivă peersonală)
