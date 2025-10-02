FOTO | Descoperire arheologică de excepție la Alba Iulia: Poarta medievală Sfântul Gheorghe, scoasă la lumină
Descoperire arheologică de excepție la Alba Iulia: Castrul Roman Apulum și-a mai dezvăluit un secret
O descoperire arheologică de excepție făcută la Alba Iulia a fost anunțată, joi, 2 octombrie 2025, de arheologul Anca Timofan.
„După ,,lupte seculare” care au durat câteva săptămâni, echipa de cercetare de pe bastionul Capistrano a descoperit o parte a structurii porții medievale Sfântul Gheorghe și unul dintre pilonii care suprapuneau un turn roman aparținând Porții Praetoria a castrului legiunii a XIII-a Gemina. Planul cetății întocmit de Giovanni M. Visconti în 1711 se poate confirma arheologic. Știm acum unde era localizată Porta praetoria și putem estima corect traseul incintei estice a castrului, respectiv calcula dimensiunea lui”, a transmis Anca Timofan.
Citește și: FOTO| Castrul roman de la Alba Iulia, propus pentru înscriere în Lista UNESCO în dosarul Limesului Dacic
„Ieri mă uitam la situație și mă bucuram, dar nu prea mult, pentru că partea cea mai grea de aici încolo vine, în ideea cercetării sistematice extensive și a modului de punere în valoare. Și mai e ceva: descoperirea porții Sfântul Gheorghe va genera un mare hype patriotic în legătură cu momentul istoric al intrării lui Mihai Viteazul în cetate”, a precizat Anca Timofan.
Potrivit acesteia, Poarta Sfântul Gheorghe se regăsește imaginată în toate compozițiile artistice de inspirație istorică care au ilustrat momentul triumfal din 1599.
„Pe unde altundeva să și intre omul, dacă aceasta era poarta principală? Doar că nu era o simplă poartă, ci un sistem fortificat complex, cu barbacană circulară. Sper să fie înțeleasă această descoperire în modul ei realist, arheologic, ca o secvență istorică în cadrul stratigrafiei mai largi a fortificațiilor de la Alba Iulia. Să nu se inventeze povești cu planuri secrete pe care le-am găsit în arhivele Vaticanului. Las aici impresia unui „turist” străin care a vizitat cetatea în 1639 – un fel de TripAdvisor: „Cetatea este plină pretutindeni de ruinele vechilor palate şi de rămăşiţele romane… În poarta oraşului sunt săpaţi în piatră Romulus şi Remus sugând de la lupoaică… (Călători străini despre Ţările Române, vol. I -VII, Bucureşti, 1966 – 1977)”, a explicat arheologul Anca Timofan într-o postare în mediul online.
